Foi em 2015/16, há uma década. Jorge Jesus deixou o Benfica e rumou ao Sporting, com Rui Vitória, então no V. Guimarães, a ser o escolhido por Luís Filipe Vieira para liderar os encarnados. Trocaram bocas e alegações, com direito a acusações de obsessão e Ferraris pelo meio, e Vitória foi quase sempre mais feliz do que Jesus: completou o tetra do bi que já lá estava, enquanto que os leões prolongaram o jejum. Dez anos depois, reencontravam-se no Médio Oriente.

E a verdade é que, seja mais ou menos verdade, ambos garantem que são atualmente amigos. Na antecâmara do jogo entre o Al Wasl e o Al Nassr, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões Asiática 2, os dois treinadores deixaram palavras simpáticas um ao outro: Jorge Jesus lembrou a “amizade e memórias passadas” e Rui Vitória sublinhou que tem no compatriota “um amigo”. Também em comum, porém, tiveram o facto de recordarem que as amizades não contavam a partir do momento em que soava o apito inicial.

No Zabeel Stadium, no Dubai, o Al Wasl de Rui Vitória recebia o Al Nassr de Jorge Jesus na disputa por uma vaga nas meias-finais da segunda maior competição asiática — os emiratis venceram quatro das seis jornadas da fase de grupos, eliminando depois o Al-Zawra’a do Iraque nos oitavos de final, enquanto que os sauditas tiveram uma fase de grupos imaculada antes de afastarem o Arkadag do Turquemenistão na fase seguinte.

O jogo deste domingo tinha ainda a particularidade de ser a estreia de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões Asiática 2 na atual temporada. O avançado português foi poupado durante toda a competição, numa clara priorização do Campeonato, mas era titular no Dubai — mesmo depois de ter tido sintomas de gastroenterite durante a semana. João Félix também começava de início, assim como Brozovic, Kingsley Coman e Sadio Mané, e Rui Vitória, que reencontrava o clube que treinou entre 2019 e 2020 e onde foi campeão nacional, lançava o português Pedro Malheiro no onze inicial.

LE 969ᵉ BUT DE CRISTIANO RONALDO ! ???? SSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUU pic.twitter.com/6hdUo2xzWP https://t.co/Ty540sVSYs — SPL ???????? (@ActuSPL) April 19, 2026

O Al Nassr começou claramente melhor e, já depois de João Félix ter protagonizado uma boa ocasião para marcar (8′), Cristiano Ronaldo abriu o marcador ainda no quarto de hora inicial: Coman arrancou na direita, combinou com Nawaf Boushal e o português, de primeira e na sequência de um cruzamento atrasado, marcou o golo 969 da carreira (11′). O Al Wasl procurou reagir, com Pedro Malheiro a atirar ao lado de fora de área (18′), mas Iñigo Martínez não demorou a aumentar a vantagem de cabeça e após canto batido por João Félix na esquerda (24′).

Os emiratis sentiram o segundo golo sofrido e os sauditas só precisaram de mais dois minutos para alargar ainda mais o resultado, com Abdulelah Al-Amri a finalizar mais um cruzamento de João Félix na esquerda (26′). Brahian Palacios ainda ficou muito perto de reduzir ao aparecer na cara de Bento, permitindo a defesa do guarda-redes brasileiro (30′), mas o Al Nassr foi mesmo para o intervalo a vencer o Al Wasl de forma clara.

Un corner tout en précision de João Félix et Íñigo n’a plus qu’à la glisser au fond !!! ???????? pic.twitter.com/RqpQeOTZYB https://t.co/tJl6DzblS1 — SPL ???????? (@ActuSPL) April 19, 2026

Deuxième passe décisive de João Félix et une belle tête de Al Amri. Le match est déjà plié ! pic.twitter.com/I9qEFj8Uwp https://t.co/Ic4mwsumMV — SPL ???????? (@ActuSPL) April 19, 2026

Rui Vitória mexeu logo no início da segunda parte e lançou o ex-Portimonense Renato Júnior e Renato Tapia em simultâneo, enquanto que Jorge Jesus colocou Ayman Yahya no lugar de Coman, que pareceu algo limitado fisicamente no primeiro tempo. O Al Wasl regressou melhor dos balneários, com Serginho a ter desde logo uma boa oportunidade para marcar com um pontapé à malha lateral (46′), e o Al Nassr ia procurando gerir a vantagem, com João Félix a ser substituído por Abdullah Al-Khaibari ainda dentro da hora de jogo.

Ronaldo ficou perto de bisar pouco depois, com um cabeceamento na cara de Mohamed Ali que passou por cima da baliza instantes antes de ser substituído (65′), e Mané ainda fechou as contas já perto do fim (80′). O Al Nassr de Jorge Jesus goleou o Al Wasl de Rui Vitória para chegar ao 18.º triunfo consecutivo e passar às meias-finais da Liga dos Campeões Asiática 2, onde vai cruzar com o vencedor da eliminatória entre o Al Ahli do Qatar e o Al Hussein da Jordânia. Na final da prova, através do outro lado do quadro, já estão os japoneses do Gamba Osaka.