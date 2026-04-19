Uma mulher francesa de 30 anos ficou ferida depois de cair nas cascatas das Sete Lagoas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Os bombeiros conseguiram retirar a mulher do local e encaminhá-la para o Hospital de Chaves, onde deu entrada este domingo.

Na sua conta de Facebook, os bombeiros voluntários de Salto explicaram que a mulher “sofreu uma queda nas icónicas Sete Lagoas”, em Cabril, na sequência da qual sofreu vários ferimentos. Assim, os bombeiros mobilizaram a sua ambulância de socorro com dois elementos, “a que se juntou a equipa de resgate com mais cinco elementos”.

Após a estabilização, continua a mensagem, “a vítima foi recuperada desde as Lagoas até à ambulância e posteriormente encaminhada ao Hospital de Chaves por indicação do INEM”.

“Estas intervenções, pelas características do terreno e distâncias a percorrer, têm sempre uma complexidade acrescida e obrigam a uma maior mobilização de meios”, já que a zona das cascatas é considerada acidentada e difícil de percorrer, remata a nota.