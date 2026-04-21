O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira aviso amarelo de precipitação, por vezes forte, para as ilhas do grupo Oriental dos Açores, mantendo os avisos de vento e agitação marítima para as nove ilhas.

Segundo um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo de precipitação, por vezes forte, entre as 00h00 locais (01h00 em Lisboa) e as 09h00 locais de quarta-feira.

Foi ainda emitido aviso amarelo para aquelas duas ilhas, por causa das previsões de vento (direção do quadrante oeste) entre as 00h00 locais e as 18h00 locais de quarta-feira.

Para o grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo de agitação marítima (ondas de noroeste) está ativo até às 00h00 locais de quarta-feira.

Flores e Corvo estão também sob aviso amarelo, em vigor até às 12h00 locais de quarta-feira, devido ao vento (direção de noroeste).

Também as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) estão sob aviso amarelo, por causa do vento (direção de oeste, rodando para noroeste), até às 15h00 locais de quarta-feira.

O IPMA emitiu ainda, para aquelas cinco ilhas, aviso amarelo por causa das previsões de agitação marítima (ondas de noroeste), que vai vigorar entre as 12h00 locais e as 21h00 locais desta terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.