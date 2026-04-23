Pentágono nega que remoção de minas no Estreito de Ormuz leve 6 meses

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Fontes conhecedoras disseram ao The Washington Post que retirar as minas do Estreito de Ormuz demoraria seis meses, o que poderia ter um impacto económico prolongado e, eventualmente, afetar as eleições de novembro para o Congresso nos EUA. avançou o The Washington Post.

Este meio ano foi referido por um representante do departamento de Defesa e terá sido partilhado na terça-feira, durante uma reunião confidencial com membros do House Armed Services Committee, segundo três fontes citadas no jornal norte-americano como “funcionários familiarizados com o processo”.

As fontes, sob condição de anonimato, revelaram ainda que que os congressistas foram informados de que o Irão pode ter instalado 20 ou mais minas dentro e ao redor do Estreito de Ormuz. Algumas terão sido lançadas remotamente, com tecnologia GPS, o que dificultou a sua deteção pelos norte- americanos. Outras terão sido instaladas por iranianos com pequenas embarcações. Segundo a CNN, o Irão terá começado a instalar estas minas no início de março.

Em resposta ao artigo de quarta-feira do Washington Post, um porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, classificou a informação partilhada como “imprecisa”.

“Ao decidir publicar essas alegações falsas, o Washington Post deixou claro que se preocupa mais em promover uma agenda do que a verdade”, referiu ao jornal.

Também numa entrevista dada esta quinta-feira à AFP, citada na France 24, o porta-voz explicou que “o fecho do Estreito de Ormuz por seis meses é uma impossibilidade e completamente inaceitável”.

Apesar de o Washington Post mencionar que a remoção das minas poderá começar apenas no final da guerra entre os EUA e o Irão, Donald Trump, na rede social X, anunciou esta quinta-feira que já começou a limpar o Estreito. Adicionalmente, referiu que ordenou à Marinha norte-americana para que “dispare e destrua qualquer barco, mesmo que seja pequeno […] se estiver a colocar minas na água”.