A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga já tem novamente em funcionamento o equipamento de diagnóstico oncológico avançado (PET-CT) que estava inoperacional desde novembro de 2025, devido a avaria, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a ULS refere que o PET-CT retomou o funcionamento na quarta-feira, graças ao apoio da Fundação Champalimaud, “que disponibilizou gratuitamente um componente essencial ao funcionamento do equipamento, que não se encontrava disponível no mercado”.

“Reconhecemos plenamente as dificuldades que este período causou aos nossos utentes e às equipas clínicas que trabalham com este equipamento. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para repor o serviço com a maior brevidade possível”, referiu Américo Afonso, presidente do Conselho de Administração da ULS Braga.

Entretanto, está em curso um procedimento, com concurso já lançado, de aquisição de um novo equipamento PET/CT para aquela ULS, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O valor previsto em PRR para o PET-CT, que está em processo de aquisição, é de 2,5 milhões de euros.

“A chegada deste novo equipamento permitirá reforçar a capacidade diagnóstica da instituição e assegurar uma resposta mais robusta e sustentada às necessidades dos utentes nos próximos meses”, acrescenta o comunicado.

O PET/CT é uma tecnologia de diagnóstico que combina dois procedimentos num único exame: o PET (Positron Emission Tomography), que avalia a atividade metabólica das células e permite identificar alterações funcionais precoces, e o CT (tomografia computorizada), que fornece imagens anatómicas de alta resolução.

A combinação destas duas técnicas torna este exame “particularmente relevante” no diagnóstico, estadiamento e monitorização de doenças oncológicas.