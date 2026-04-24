Não foi à primeira, não foi à segunda, não foi à terceira. Esta quinta-feira assistiu-se a mais um episódio inusitado nos confins do desporto português. Tudo aconteceu no andebol, na antecâmara de mais um dérbi escaldante entre Benfica e Sporting. Inicialmente, o duelo lisboeta estava agendado para o final da tarde de sábado, mas teve de mudar por um motivo simples: o jogo do Campeonato de futebol entre Benfica e Moreirense foi marcado para as 18 horas, no Estádio da Luz. Apesar de o encontro do andebol estar marcado desde, pelo menos, 15 de março, por obrigação da Federação de Andebol de Portugal (FPA) e de o jogo do futebol ter sido anunciado pela Liga Portugal apenas no domingo, os encarnados alegam que tiveram de alterar o jogo para as 19h30 desta sexta-feira por “imposição das autoridades, que alegaram razões de segurança”.

O mesmo motivo foi apresentado pelo conjunto de Alvalade, que escreveram no seu site que o dérbi “foi antecipado por indicação das autoridades competentes, que alegaram questões de segurança”. Antes da confirmação, que chegou apenas a cerca de 24 horas do início do jogo, o lançamento de saída chegou a estar marcado para as 14 horas e as 12 horas de sábado, algo que não terá correspondido ao pedido das autoridades. O que é certo é que o terceiro dérbi da temporada principiou mesmo esta sexta-feira e podia acabar com o Sporting muito perto do título. Afinal, em caso de triunfo no Pavilhão n.º 2 da Luz e de derrota do FC Porto frente à Águas Santas, no Dragão Arena, os leões festejavam já o seu 24.º título de campeão nacional e o tão procurado tricampeonato. O favoritismo estava claramente do seu lado depois de terem cilindrado as águias nos dois duelos anteriores (42-32 e 29-37).

“É um jogo importante, é um dérbi. Temos de tentar dar o máximo, como fizemos contra a Águas Santas. A equipa mostrou caráter e ambição. Agora temos muitos jogadores com problemas, estamos um pouco mais limitados. Vai ser muito difícil, mas temos de dar o máximo e tentar ganhar. A chave está em seguir com esta atitude. Muitos jogadores terão de assumir responsabilidades em posições a que não estão acostumados. O importante é dar o máximo e procurar que todos acrescentem. No outro dia, os jovens da formação também nos ajudaram, para darmos minutos de descanso. Isso é importante. Temos de trabalhar muito bem as situações táticas para que não nos surpreendam e, depois, estarmos muito unidos. O adversário faz muitos golos fáceis em contra-ataque. Temos de jogar tranquilos e com cabeça”, perspetivou Jota González.

“Esperamos um adversário difícil, como sempre. Esperamos um Benfica forte, com várias nuances de jogo, tanto na situação de 7×6 como no 7×5. É uma equipa que, ultimamente, tem defendido muito mais em 5×1 do que propriamente em 6×0. Numa luta pelo Campeonato que julgo longe de estar decidida, conquistar pontos fora é fundamental para nós. Vamos encarar este jogo com essa seriedade, porque queremos vencer. Os últimos dias foram de preparação, porque temos muitos jogos pela frente. Ainda temos a parte final do Campeonato, os quartos de final da Liga dos Campeões e a final da Taça de Portugal. Foi uma boa semana de trabalho, onde nos focámos em muitos aspetos. Precisamos desta vitória na luta pelo Campeonato. O Benfica foi a última equipa a conseguir vencer-nos [a nível interno], precisamente num cenário muito parecido com estas condições que temos agora”, alertou Ricardo Costa.

Como seria de esperar, o Sporting entrou forte no jogo e, depois de ter roubado a bola de saída ao Benfica, colocou-se a vencer logo aos 38 segundos, não voltando a sair da dianteira. Aos cinco minutos, a vantagem dos leões já estava nos quatro golos (0-4) e, apesar de Mikita Vailupau ter respondido com dois golos de uma assentada (2-4), o campeão nacional chegou a meio da primeira parte com uma confortável vantagem de cinco golos (5-10). Ainda assim, o Benfica voltou a responder com o bielorrusso em grande plano e, a de minutos da buzina, o resultado parecia de novo relançado (9-11). Contudo, o Sporting voltou à carga, fez três golos em cerca de dois minutos e chegou ao intervalo confortavelmente em vantagem e com a vitória no bolso (12-18). Francisco Costa, com cinco golos, e Salvador Salvador, com quatro, foram os destaques da primeira metade.

À imagem da primeira parte, os leões tiveram nova entrada forte no recomeço e continuou a aproveitar das melhor os erros do Benfica e, aos dez minutos, já vencia por oito (19-27). Jota parou o jogo de imediato, depois de nova falha defensiva no 7×6 ter resultado no novo golo da diferença, continuou com a equipa a atacar sem guarda-redes, ao passo que Ricardo Costa começou a gerir os seus principais jogadores antes do primeiro jogo do quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Aalborg. A 15 minutos do fim, Christian Moga viu o cartão vermelho por atingir Miguel Mendes na cara quando esteve se preparava para rematar e, em superioridade numérica, os encarnados reduziram ligeiramente a desvantagem (21-29). Na reta final, a vantagem ultrapassou os dois dígitos e fixou-se num 28-40. Com oito golos, Kiko foi o melhor marcador, superado os sete de Salvador e Miguel Mendes.

#AndebolSCP | ⏹️ O DÉRBI É VERDE E BRANCO ????⚪ Os Leões vencem na Luz e continuam invictos no Campeonato Nacional ???? ???? 28-40 ???? // #SLBSCP pic.twitter.com/GbfJR0B3K9 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) April 24, 2026

Feitas as contas, o Sporting chegou à sexta vitória consecutiva frente ao Benfica, tendo vencido 15 dos últimos 16 dérbis. Este triunfo permitiu aos leões chegarem aos 42 pontos na liderança do Campeonato Nacional, com 25 vitórias em 25 jogos, contra os 34 do FC Porto, que tem menos um jogo, e do Benfica. Nesse sentido, os verdes e brancos podem revalidar o título já na próxima jornada, quando receberem os dragões no João Rocha (dia 2 às 21 horas). Para isso, o Sporting precisa “apenas” de empatar.