Quinze freguesias e uniões de freguesia do concelho de Leiria mais afetadas pela depressão Kristin vão receber o ciclo de concertos “75 minutos de paz”, do pianista Gerardo Rodrigues, anunciou esta segunda-feira o município.

O projeto decorre durante os meses de maio e junho e foi pensado para promover “momentos de serenidade, conforto emocional e esperança” junto das comunidades, “com particular enfoque nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin.

Os concertos de Gerardo Rodrigues têm entrada livre e a música procura chegar “a quem mais dela pode beneficiar”, estando previsto, quando necessário, o transporte de “pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente idosos ou cidadãos mais diretamente impactados”.

De acordo com a Câmara de Leiria, cada concerto propõe “uma experiência intimista e envolvente”. Ao longo dos 75 minutos,

“a música surge como veículo de tranquilidade, introspeção e reconexão emocional”, percorrendo “diferentes estados de espírito e sensibilidade”.

O ciclo “75 minutos de paz” visa fazer da cultura “instrumento de proximidade, inclusão e apoio às comunidades”, promovendo “o bem-estar e a qualidade de vida através de uma programação cultural acessível e de forte impacto social”, conclui o município de Leiria.

Gerardo Rodrigues, pianista, compositor e produtor luso-americano, venceu o Festival RTP da Canção em 2000, com o tema “Sonhos mágicos”, interpretado por Liana.

O primeiro momento do ciclo acontece na Igreja dos Parceiros, no dia 08 de maio. A programação chegará depois às freguesias e uniões de freguesias de Arrabal, Caranguejeira, Carreira, Coimbrão, Maceira, Milagres, Colmeias e Memória, Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Marrazes e Barosa, Monte Real e Carvide, Monte Redondo, Santa Catarina da Serra e Chainça e Santa Eufémia e Boa Vista.