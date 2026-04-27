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A vereadora na oposição Ana Bastos defendeu esta segunda-feira mais clareza do executivo nos passes intermodais bonificados, assim como a possibilidade de os beneficiários poderem fazer, a seu custo, a mudança para passe intermunicipal.

“Continua a existir muita confusão sobre o tarifário em vigor. As sucessivas aprovações, retiradas e reposições de bonificações — em alguns dos títulos com valores diferentes — e a manutenção simultânea de títulos monomodais têm contribuído para um sistema pouco claro e legível para o cidadão. E quando o tarifário é confuso, a consequência é simples: as pessoas desistem, não aderem, ou sentem-se enganadas”, afirmou a vereadora Ana Bastos, eleita pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT).

A vereadora, que assumiu a pasta da mobilidade no mandato anterior, defendeu que os Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e a Agência para a Gestão Intermodal da Região de Coimbra (AGIT) publiquem e divulguem as tabelas do tarifário atualizado com todos os títulos disponíveis, preços, bonificações e condições de acesso.

Além disso, estas duas entidades deveriam clarificar, “de forma objetiva, o que é municipal, intermunicipal e regional, e como se faz o ‘upgrade’ sem perda de direitos” e intensificar “ações de divulgação dirigidas a todos os potenciais utilizadores”.

“Se queremos promover o transporte público, precisamos de duas coisas: tarifários socialmente justos e políticas legíveis. Caso contrário, a transição intermodal não é um avanço — é um recuo disfarçado em reforma”, disse.

Além disso, Ana Bastos considerou que quem tem um passe intermodal (a usar nos SMTUC e Metro Mondego) municipal bonificado deveria poder adquirir “um passe intermunicipal [dois municípios] ou regional [três ou mais], pagando do seu bolso o valor remanescente” — algo que não implicaria “qualquer custo” para a Câmara de Coimbra.

A vereadora defendeu que este exemplo deveria ser seguido pelos restantes municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, para haver uma “proposta uniforme e generalizada”.

Na resposta, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), afirmou que a proposta da possibilidade de os beneficiários dos passes intermodais bonificados poderem, a seu custo, fazer a alteração para passe intermunicipal ou regional “parece muito boa”.

“Não vemos nenhum problema em fazê-la, bem como em clarificar e publicitar bem os diferentes tarifários”, afirmou.

Durante a sua intervenção, Ana Bastos deu também nota de que a quebra da procura nos títulos intermodais bonificados face àquilo que era o estimado aconteceu com maior incidência nos títulos de terceira idade (88%), aposentados municipais (74%) e bombeiros (89%), “precisamente os três títulos que sofreram os maiores aumentos”, quando comparado com o preço que pagavam pelo passe monomodal (apenas nos SMTUC).