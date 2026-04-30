Foi a pensar nos animais de companhia que a Adidas criou uma coleção de camisolas dos equipamentos oficiais de quatro seleções do Mundial 2026 — iguais às dos tutores. A diferença: foram exclusivamente desenhadas para cães. Ficam à venda a partir desta sexta-feira, 1 de maio, mas não foram anunciadas no mercado europeu.

Das federações do México, Colômbia, Argentina e Japão, a gama de camisolas para cães inspiradas nos equipamentos principais das equipas vão ser lançadas na América do Norte, América Latina, Japão, China, Vietname, Filipinas e Indonésia em lojas Adidas selecionadas e online.

As peças foram concebidas estruturalmente de raiz para se adaptarem à anatomia dos adeptos de quatro patas. De forma a garantir que as camisolas são leves, e não prendem os movimentos dos cães, a Adidas evitou bordados pesados ou apliques volumosos, mantendo apenas o emblema da seleção e o logótipo da marca.

Na loja online da Adidas nos EUA, cada camisola está à venda por 35 dólares, o que equivale a cerca de 29,97 euros.