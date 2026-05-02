Alex Zanardi, o antigo piloto de Fórmula 1 que perdeu ambas as pernas num acidente de corrida e veio posteriormente a conquistar medalhas de ouro paralímpicas, morreu aos 59 anos, informou a sua família este sábado. O italiano faleceu na noite de sexta-feira, 1 de maio, em sua casa, rodeado por familiares e amigos, após anos de uma recuperação complexa que se seguiu ao seu último acidente.

“É com profunda dor que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido subitamente ontem [sexta-feira] à noite, 1 de maio”, partilhou a família em comunicado, citado pela imprensa italiana, acrescentando que Alex “partiu pacificamente, rodeado pelo amor da sua família e amigos”.

O presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, reagiu com pesar à notícia: “Estou profundamente triste com a partida do meu querido amigo Alex Zanardi. Ele foi uma pessoa verdadeiramente inspiradora, tanto como ser humano como atleta. Levarei sempre comigo a sua força extraordinária. Ele enfrentou desafios que teriam travado qualquer um, mas continuou a olhar em frente, sempre com um sorriso e uma determinação obstinada que nos inspirou a todos”.

Stefano Domenicali – President and CEO of Formula 1: I am deeply saddened by the passing of my dear friend Alex Zanardi. He was truly an inspirational person, as a human and as an athlete. I will always carry with me his extraordinary strength. He faced challenges that would… pic.twitter.com/damriNDNU5 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, prestou também homenagem ao compatriota, afirmando que o país perde “um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada provação da vida numa lição de coragem, força e dignidade“. Meloni sublinhou que Zanardi deu a todos “muito mais do que uma vitória: deu esperança, orgulho e a força para nunca desistir”, endereçando as condolências à família em nome do Governo.

L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza… pic.twitter.com/nxqMtAlhjk — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 2, 2026

Natural de Bolonha, Zanardi estreou-se na Fórmula 1 em 1991 — com passagem por equipas como a Williams, Jordan, Minardi e Lotus — vindo a alcançar mais tarde o sucesso nos Estados Unidos, na categoria CART, onde venceu dois campeonatos consecutivos, em 1997 e 1998.

Em setembro de 2001, a sua vida sofreu uma reviravolta dramática ao ser vítima de um violento acidente durante uma corrida na Alemanha, que resultou na amputação de ambas as pernas. Longe de abandonar a competição, Zanardi encontrou no paraciclismo uma nova paixão. Nesta modalidade, conquistou cinco medalhas olímpicas — quatro de ouro e uma de prata — nas edições de Londres 2012 e Rio 2016.

Apesar da gravidade dos ferimentos, Zanardi reinventou-se através do paraciclismo, modalidade na qual se tornou uma lenda ao conquistar duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e mais duas nos Jogos do Rio de Janeiro 2016.

A vida de Zanardi voltou a ser colocada à prova em junho de 2020, na sequência de um novo atropelamento durante uma prova de exibição na Toscana, no seu país natal. O embate com um camião resultou em graves lesões neurológicas que ditaram um longo internamento e um período de coma que se estendeu até 2021. Após receber alta, o italiano regressou ao convívio familiar para um processo de reabilitação reservado.