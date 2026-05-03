O empresário Paulo Mirpuri, fundador da companhia aérea privada Hi Fly e da Air Luxor, morreu este sábado, avança o Jornal Económico.

Filho de um empresário paquistanês e de uma portuguesa de Luanda, Paulo Mirpuri era o sexto de sete irmãos. Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, fez o internato no Hospital de São José, mas exerceu a profissão durante pouco tempo.

Depressa se voltou para a área da aviação, fundando, em 1988, a companhia Air Luxor. Com uma grande campanha publicitária nas ruas, a empresa começou por oferecer apenas voos regulares para a Madeira e Paris mas as operações foram-se expandindo ao longo dos anos, atingindo as 24 rotas regulares.

Outra aposta ganha foram os voos privados. Nos anos 90, a Air Luxor chegou a levar os seus jatos privados a 42 destinos. No seu auge, em 2002, a companhia transportou mais de um milhão de passageiros e faturou 100 milhões de euros.

Um ano antes, em 2001, a Air Luxor sofreu, no entanto, o primeiro grande revés, quando foi afastada pelo Estado do concurso para a rota dos Açores. Nos anos seguintes, a empresa enfrentou muitas dificuldades financeiras, tendo vindo a encerrar a atividade em 2006.

Em 2005, já Paulo Mirpuri tinha fundado a Hi Fly, companhia aérea voltada para a operação de voos fretados. A empresa conquistou clientes em vários continentes e tem vindo a expandir a atividade, tendo até adquirido um Airbus A380, o maior avião do mundo. Paralelamente ao mundo da aviação, Paulo Mirpuri liderou o grupo Mirpuri, que tem negócios também nas áreas da agricultura, floresta, imobiliário e sustentabilidade.

O empresário ficou também ligado à defesa de causas ambientais, através da Fundação Mirpuri.