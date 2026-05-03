O poste português Neemias Queta anotou no sábado 17 pontos, mas não evitou a eliminação dos Boston Celtics frente aos Philadelphia 76ers (109-100), caindo assim na primeira eliminatória da Conferência Este da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Queta, que não foi titular pela primeira vez nestes play-off, contribuiu ainda com 12 ressaltos, 11 defensivos e um ofensivo, e uma assistência, despedindo-se da temporada 2025/26.

Contra todas as expetativas, os 76ers acabram por eliminar a equipa de Boston, segunda com melhor registo na fase reglar da Conferência Este, mas que quebrou nos jogos decisivos, tendo perdido uma vantagem de 3-1, o que aconteceu pela 14.ª vez na história dos play-offs, a primeira desde 2020, tendo sido ainda a nona vez que as duas equipas decidiram uma eliminatória no jogo 7, um recorde na NBA.

Joel Embiid, operado a uma apendicite há três semanas, esteve imparável e ajudou a equipa de Filadélfia a sair com o triunfo, com 34 pontos, 12 ressaltos e seis assistências, tendo sido secundado poe Tyrese Maxey, autor e 30 pontos e 11 ressaltos.

Nos Celtics, Jaylen Brown contribuiu com 33 pontos e nove ressaltos, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Neemias Queta, de 26 anos, fechou a época regular com médias de 10,2 pontos, com 65,3% nos ‘tiros’ de campo (terceiro melhor da NBA) e 70,3% nos lances livres, 8,4 ressaltos, 1,7 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 76 jogos, 75 dos quais como titular.

Nos play-offs, e depois de apenas ter estado em campo 26.12 minutos nos sete jogos disputados nas quatro primeiras épocas na NBA, Neemias foi titular nos seis primeiros jogos dos Boston Celtics, tendo apenas falhado a titularidade neste sétimo encontro.