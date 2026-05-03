Um golo de Bebeto foi o suficiente para o Tondela vencer este domingo em Rio Maior o Casa Pia por 1-0, mantendo assim vivo o sonho de manutenção da equipa beirã, na 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Bebeto anotou, aos 68 minutos, na conversão de uma grande penalidade, o único tento do encontro, permitindo à sua equipa, que interrompeu uma série de oito jogos sem vencer, ficar a um ponto dos casapianos, reduzidos a 10 aos 55, por expulsão de Cassiano, e que somaram o 10 jogo seguido sem vencerem.

Com este triunfo, o Tondela conserva o 17.º lugar, de descida direta, mas agora com 25 pontos, a um do Casa Pia, que ocupa a posição de disputa do play-off de manutenção, o 16.º, e a três do Estrela da Amadora, primeira equipa acima da linha de descida, no 15.º posto.