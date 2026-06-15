A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou esta segunda-feira para a urgência de uma separação adequada do lixo nas férias de verão, altura em que mais se produzem resíduos urbanos, quase dois milhões de toneladas.

Assinalando o começo do verão, a APA, no âmbito da campanha se sensibilização “Vamos Lixar o Lixo”, que começou no início do ano, vai percorrer seis distritos do país com uma ação de informação e sensibilização, apontando que é agora que mais lixo se produz e agosto é o pior mês.

No ano passado, entre junho e setembro, foram produzidos mais de 1,8 milhões de toneladas de resíduos urbanos, sendo que apenas em agosto, Portugal produziu mais de 480 mil toneladas, justificou a APA num comunicado divulgado esta segunda-feira.

Sendo os meses de julho e agosto os mais críticos o novo momento da campanha quer alertar para a necessidade de uma separação adequada dos resíduos mesmo em modo de férias e promover comportamentos responsáveis.

“Neste período sazonal, em que famílias e amigos estão reunidos, em casa ou em passeio, não deve ser interrompida uma correta separação dos resíduos, de forma a reduzir o impacto ambiental”, salientou a APA no comunicado.

A nova ação da campanha “Vamos Lixar o Lixo” consiste num camião itinerante de onde partem iniciativas com as quais se convidam as comunidades a refletir sobre a importância da separação de resíduos.

“Ao contrário do que nos diz o senso comum, o verão é regularmente o período com maior produção de resíduos em Portugal. Este ano, é expectável que esta tendência se mantenha. No entanto, importa sublinhar que o lixo não faz pausa nem descansa durante o verão. Com esta ação, esperamos envolver as comunidades num problema que é de todos, do Algarve ao Minho,”, disse, citado no comunicado, o presidente da APA, José Pimenta Machado.

O roadshow integra um teste sobre o conhecimento da população sobre a adequada separação de resíduos, um simulador de consumo sustentável que identifica o perfil do consumidor, oficinas para a criação de obras de arte com materiais reciclados, ou jogos. Integra ainda um “mural das desculpas”, com as desculpas muitas vezes apresentadas para não se separar corretamente os resíduos.

A campanha “Vamos lixar o lixo” continua até ao fim do ano.

A APA, um instituto público integrado na administração indireta do Estado, é a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal, com competências de monitorização, planeamento e avaliação, licenciamento e fiscalização.