Ronan Keating, Natalie Imbruglia, Eagle-Eye Cherry, Aurea, Lena D’Água e Olavo Bilac integram o cartaz deste ano do Douro & Porto Wine Festival, que regressa a Lamego e à região do Douro a 3 e 4 de julho. O programa do evento, a que a Lusa teve hoje acesso, conta também com atuações dos DJ Sets de Rui Pregal da Cunha e Raquel Loureiro, assim como apresentações gastronómicas com diversos chefs de renome.

Após uma única atuação em Portugal em 2005, a cantora e compositora australiana Natalie Imbruglia regressa para atuar no Palco Douro, no dia 3 de julho, onde apresentará temas do novo álbum Algorithm, além de canções de grande sucesso dos anos 90, como Torn, Big Mistake, Wrong Impression e Shiver.

No mesmo dia atua o sueco Eagle-Eye Cherry, conhecido pela sua mistura melódica de folk e rock alternativo e autor de temas como Falling In Love Again, Are You Still Having Fun? e Long Way Around (com Neneh Cherry). O artista lançou em 2025 o álbum mais recente, Become A Light.

O eterno vocalista da banda Santos & Pecadores e elemento dos Resistência integra igualmente o cartaz do primeiro dia do Douro & Porto Wine Festival. Olavo Bilac une a sua voz rouca a uma mistura sonora de samba e bossa nova, morna e semba, fado e balada. A DJ Raquel Loureiro completa o cartaz do primeiro dia do festival.

No dia 4 de julho, as margens do Douro recebem Ronan Keating, o cantor pop irlandês que foi líder da boyband Boyzone e que se estreou a solo com When You Say Nothing at All, que haveria de se tornar o seu primeiro número 1 nos tops em vários países.

Seguiram-se hits como Life Is a Rollercoaster, The Way You Make Me Feel, Lovin’ Each Day ou If Tomorrow Never Comes e colaborações com artistas como Elton John, LeAnn Rimes, Robbie Williams e Emeli Sandé.

A cantora Aurea atua também no segundo dia do evento e leva consigo alguns dos seus maiores temas dos últimos 16 anos, como Okay Alright, Busy (For Me), Frágil, I Didn’t Mean It, Scratch My Back ou Volta.

Lena D’Água sobe ao palco na mesma data, com um alinhamento que, segundo a organização, “irá certamente integrar verdadeiros tesouros da música portuguesa”, passando pelos álbuns mais recentes, Desalmadamente (2019) – galardoado com o Prémio PLAY de Melhor Artista Feminina e um “Prémio José Afonso” – e Tropical Glaciar, editado em 2024.

O cantor e músico Rui Pregal da Cunha, vocalista da histórica banda Heróis do Mar, apresenta-se também no dia 4, em formato DJ Set.

Além da música, o Douro & Porto Wine Festival oferece também experiências para os apreciadores de vinho e de gastronomia.

Nesta edição, o festival volta a realizar a Wine Village, um espaço dedicado à descoberta de produtores e quintas que representam a diversidade e a riqueza vínica da região.

A componente gastronómica ganha igualmente destaque com o regresso do espaço Fogo de Chão, uma área dedicada à cozinha ao vivo, sob curadoria do chef Renato Cunha.

Durante os dois dias serão apresentados oito pratos distintos, incluindo propostas de carne, peixe e opções vegetarianas, concebidos pelos chefs Renato Cunha, António Vieira, Miguel Cardoso, Pedro Machado, Nuno Castro, Diogo Novais Pereira e Carlos Costa.

Os bilhetes para a edição de 2026 do Douro & Porto Wine Festival já se encontram à venda nos locais habituais, com um preço diário de 35 euros e um passe para os dois dias disponível por 50 euros. Na edição de 2026, o Douro & Porto Wine Festival reforça a aposta “numa experiência única transversal a todo o recinto”, disponibilizando ao público um único tipo de bilhete de acesso ao festival.

Outra das novidades deste ano é a disponibilização de estacionamento premium junto ao recinto, acessível a todos os festivaleiros mediante aquisição prévia, com um valor diário de 10 euros.

Além desta nova solução de estacionamento, o festival continua a disponibilizar gratuitamente serviços de shuttle e transfer fluvial, assegurando a ligação aos parques de estacionamento gratuitos localizados em Lamego, Cambres e Peso da Régua.