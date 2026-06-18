Sébastien Desabre, selecionador da República Democrática do Congo, não escondia a satisfação no final do 1-1 no Portugal-RD Congo. Os africanos tinham acabado de travar o quinto lugar do ranking FIFA. “Estamos felizes. Foi o primeiro ponto que conseguimos. Um bom jogo a nível defensivo contra uma equipa de topo”, disse o selecionador dos congoleses, que esta quarta-feira apontaram o primeiro golo na fase final de um Mundial.
O técnico da RD Congo revelou também a estratégia para sair da fase de grupos: “Sabemos que se vencermos a Colômbia ou o Uzbequistão conseguimos avançar. É a boa notícia para nós”. E terminou com uma mensagem ao adversário do dia: “Desejamos o melhor a Portugal durante o Mundial”.
A única participação da seleção num Campeonato do Mundo tinha sido em 1974, quando o país ainda competia sob o nome de Zaire — e nessa edição não marcou um único golo, saindo derrotado em todos os jogos. Cinquenta e dois anos depois, em Houston, a história foi diferente.
Quem a escreveu foi Yoane Wissa. Aos 49 minutos do primeiro tempo, a República Democrática do Congo cobrou um canto curto, trabalhou a bola pela lateral da área até Masuaku encontrar espaço para cruzar e Wissa subiu sozinho na pequena área para cabecear sem hipóteses para Diogo Costa. Subiu para a história como foi avançando no campo ao longo da sua carreira — começou como guarda-redes ainda nos escalões de formação, passou pelo meio-campo e acabou na linha mais avançada, a tempo de marcar o golo mais importante da história do futebol congolês. O primeiro golo da República Democrática do Congo em Mundiais coube ao avançado do Newcastle, nascido em França mas que defende as cores congolesas.
Golo da RD Congo.#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #RDCongo #betano pic.twitter.com/oRstyUB79J
— sport tv (@sporttvportugal) June 17, 2026
Na zona mista, as palavras mal chegavam. “Foi bom. É difícil. Estou muito feliz hoje. Gostei da luta que demos em campo. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Tivemos de sofrer. Estou muito emocionado, porque este resultado é de loucos”, admitiu. Wissa foi além do futebol: “Há guerra no Congo. Isto é tudo para eles. Dei-lhes o que eles querem, estou muito feliz por eles. Só rezo pela paz e o melhor para eles”.