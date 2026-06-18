Sébastien Desabre, selecionador da República Democrática do Congo, não escondia a satisfação no final do 1-1 no Portugal-RD Congo. Os africanos tinham acabado de travar o quinto lugar do ranking FIFA. “Estamos felizes. Foi o primeiro ponto que conseguimos. Um bom jogo a nível defensivo contra uma equipa de topo”, disse o selecionador dos congoleses, que esta quarta-feira apontaram o primeiro golo na fase final de um Mundial.

O técnico da RD Congo revelou também a estratégia para sair da fase de grupos: “Sabemos que se vencermos a Colômbia ou o Uzbequistão conseguimos avançar. É a boa notícia para nós”. E terminou com uma mensagem ao adversário do dia: “Desejamos o melhor a Portugal durante o Mundial”.

A única participação da seleção num Campeonato do Mundo tinha sido em 1974, quando o país ainda competia sob o nome de Zaire — e nessa edição não marcou um único golo, saindo derrotado em todos os jogos. Cinquenta e dois anos depois, em Houston, a história foi diferente.

Quem a escreveu foi Yoane Wissa. Aos 49 minutos do primeiro tempo, a República Democrática do Congo cobrou um canto curto, trabalhou a bola pela lateral da área até Masuaku encontrar espaço para cruzar e Wissa subiu sozinho na pequena área para cabecear sem hipóteses para Diogo Costa. Subiu para a história como foi avançando no campo ao longo da sua carreira — começou como guarda-redes ainda nos escalões de formação, passou pelo meio-campo e acabou na linha mais avançada, a tempo de marcar o golo mais importante da história do futebol congolês. O primeiro golo da República Democrática do Congo em Mundiais coube ao avançado do Newcastle, nascido em França mas que defende as cores congolesas.

Na zona mista, as palavras mal chegavam. “Foi bom. É difícil. Estou muito feliz hoje. Gostei da luta que demos em campo. Jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Tivemos de sofrer. Estou muito emocionado, porque este resultado é de loucos”, admitiu. Wissa foi além do futebol: “Há guerra no Congo. Isto é tudo para eles. Dei-lhes o que eles querem, estou muito feliz por eles. Só rezo pela paz e o melhor para eles”.