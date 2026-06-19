Fundado em 1440 pelo Rei Henrique VI, o Eton College é um dos colégios particulares mais prestigiados no Reino Unido. Com propinas anuais que rondam os 74 mil euros, o colégio educa rapazes dos 13 aos 18 anos e mantém um estatuto de exclusividade associado às elites britânicas, tendo formado ao longo da sua história figuras como George Orwell, Eddie Redmayne e ainda os antigos primeiros-ministros David Cameron e Boris Johnson. O príncipe William frequentou a escola a partir de 1995, seguido pelo príncipe Harry em 1998. Em setembro deste ano, será a vez do príncipe George dar continuidade à tradição familiar, anunciou o Palácio de Kensington na terça-feira.

Localizado na histórica cidade de Eton, no oeste de Londres, e do outro lado do rio da propriedade real de Windsor, o colégio particular funciona em regime de internato, sendo esta a única modalidade disponível para os alunos, que estudam e residem nas instalações da escola. Assim, George, de 12 anos, ficará a viver pouco mais de cinco quilómetros da Forest Lodge, a residência dos príncipes de Gales, relata a CNN.

“Catherine e o William estão muito felizes por o George ir para Eton, e o George está radiante”, disse uma fonte próxima da família à Vanity Fair. “Já visitou a escola mais do que uma vez e adorou. Ficou muito contente por ter sido aceite e está ansioso por experimentar o novo uniforme. William e a Catherine adoram o facto de o George não estar muito longe de casa, mas também poder ser interno e integrar-se completamente na vida escolar. Teve de fazer os exames, assim como todos os outros candidatos, e está muito orgulhoso por começar em setembro”.

O filho mais velho de Carlos III e de Diana sempre assumiu que gostou do tempo que passou em Eton. Recentemente, revelou ainda que costumava visitar o Castelo de Windsor aos fins de semana, para tomar chá com a sua falecida avó, a Rainha Isabel II. “William sempre quis Eton e acha que é o lugar certo para George. Aqui, formam-se líderes”, disse Charlotte Griffiths, especialista em assuntos da realeza, em declarações à Vanity Fair.

Conhecido pelas tradições que mantém há séculos, o Eton College celebra anualmente o “Quatro de Junho”, uma das datas mais emblemáticas do seu calendário académico. A celebração assinala mais um semestre de verão na escola e inclui a tradicional Procissão de Barcos, realizada desde 1780 em homenagem ao aniversário do rei George III. Durante o evento, a comunidade escolar reúne-se para apoiar os “Wet Bobs”, os alunos remadores que entram no rio em competição simbólica. Os estudantes vestem trajes tradicionais, com os timoneiros representados como almirantes e os remadores como marinheiros de camisas às riscas. Na quinta-feira, o colégio particular britânico partilhou as imagens da celebração deste ano no Instagram.

Entre a família real e a aristocracia britânica, o colégio particular formou figuras como o príncipe Edward, duque de Kent, e John, 8.º conde de Spencer, pai de Diana, Princesa de Gales, avô materno dos príncipes William e Harry. Por sua vez, Carlos III estudou em Gordonstoun, uma escola privada na costa norte da Escócia que o seu pai, o príncipe Filipe, também frequentou. No entanto, o Rei considerou a experiência particularmente difícil.

Da literatura, passaram por Eton nomes como Ian Fleming, Percy Bysshe Shelley e George Orwell. Do cinema, destacam-se Tom Hiddleston, o vencedor de Óscar Eddie Redmayne e Hugh Laurie. Na política, o colégio terá formado 20 dos 58 primeiros-ministros do Reino Unido, incluindo Robert Walpole no final do século XVII e os antigos chefes de governo conservadores Boris Johnson, que liderou o país entre 2019 e 2022, e David Cameron, que esteve no cargo de 2010 a 2016.

George é o mais velho dos três filhos dos príncipes de Gales, William e Kate, e o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Até agora, frequentava a Lambrook School, juntamente com a irmã Charlotte e o irmão Louis, também nas proximidades de Windsor. O príncipe fará 13 anos em julho, antes de iniciar os estudos no Eton College em setembro.

Na fotogaleria acima, destacamos imagens da próxima casa do príncipe George.