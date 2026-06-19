Homem que perseguiu André Mountbatten-Windsor pesquisou sobre armas, explosivos e membros da família real

O homem foi detido a 6 de maio mas libertado sob condições restritivas: ficou proibido de entrar no condado de Norfolk e contactar ou aproximar-se de Mountbatten-Windsor, assim como deve permanecer a uma distância superior a 500 metros de qualquer propriedade em Sandringham, do Palácio de Buckingham, do Castelo de Balmoral, do Castelo de Windsor e de Highgrove. Entretanto, esta quinta-feira Jenkinson compareceu novamente em tribunal, para uma audiência em que foi emitida uma ordem de restrição temporária.

Isso porque as autoridades terão descoberto um volume elevado de buscas na internet por temas como armas, facas, explosivos, assim como outros membros da família real, incluindo a princesa de Gales, Kate, e a sua filha, a princesa Charlotte, de 11 anos.

Depois da detenção, as chamadas telefónicas e as pesquisas online de Jenkinson foram alvo de uma investigação. O representante da polícia de Suffolk, James Farrell, informou o tribunal de que o material encontrado “demonstra um padrão de comportamento e uma escalada direcionada associada à perseguição”. “O Sr. Jenkinson demonstra ressentimento e fixação em relação ao assunto. Temos motivos razoáveis para acreditar que a ordem é necessária para proteger o reclamante do risco. Afirmamos que as condições da fiança não são suficientes para mitigar o risco crescente”, explicou.

Durante a audiência, Farrell disse ainda que as autoridades se preocupam com que, sem a devida vigilância, o suspeito “poderia fixar-se em mais armas e métodos de assassinato, o que poderia sair do controlo com consequências mais graves”. O juiz distrital adjunto, Tan Ikram, determinou que Jenkinson cumpra um conjunto rigoroso de condições relativas aos seus movimentos e uso da internet, sob pena de enfrentar até cinco anos de prisão.

Alex Jenkinson tirou um mestrado em Ciências da Computação na Universidade de Sussex entre 2020 e 2024, e tem na sua lista de interesses no seu perfil do LinkedIn o Centro Nacional de Cibersegurança e o quartel-general de monitorização de segurança e informação do Governo. De acordo com o Telegraph, o homem é “utilizador de cannabis medicinal” e, de acordo com a BBC, “não tem morada fixa”. No Instagram, descreve-se como “especialista em horticultura, mecânico e boa pessoa em geral”, e nos últimos dias partilhou vários vídeos a falar sobre temas como as guerras e Donald Trump, além de montagens a colar o seu rosto numa fotografia de uma pessoa a cumprimentar Vladimir Putin ou dentro de um carro nos jardins da Casa Branca.

De recordar que o homem foi detido a 6 de maio depois de abordar André Mountbatten-Windsor perto da sua casa, a Marsh Farm, em Sandringham. Alex Jenkinson usava uma balaclava e roupas camufladas, e portava um pé de cabra. Depois de ser detido a polícia encontrou na sua posse um machado e uma pedra.