O Rei Carlos III vai tornar-se no primeiro monarca britânico a tornar pública a sua declaração de rendimentos, deixando claro aos contribuintes britânicos quanto paga em impostos.

A informação foi avançada pelo Palácio de Buckingham. Um porta-voz do Palácio, citado pela BBC, justificou a decisão com princípios de “transparência” e deixou claro que “é um desejo expresso do próprio Rei, como parte das adaptações que têm sido levadas a cabo desde a chegada ao trono”.

Os dados, que serão divulgados esta quinta-feira, são referentes ao ano passado. Incluirão a informação de quanto é que o Rei pagou em impostos sobre os lucros do Ducado de Lancaster, outras propriedades privadas como Balmoral e investimentos privados. Por lei, os monarcas no Reino Unido não são obrigados a pagar imposto sobre o salário nem sobre mais-valias, mas podem fazê-lo de forma voluntária.

O Palácio de Buckingham fez questão de sublinhar que Carlos já tornava pública a sua declaração de rendimentos quando era Príncipe de Gales.

Segundo a Sky News, o Rei tenciona fazer o mesmo todos os anos daqui em diante.