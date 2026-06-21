A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) anunciou este domingo a detenção de seis homens, com idades entre 22 e 28 anos, na zona da Fuzeta-Olhão, por suspeitas da prática do crime de contrabando de combustível.

O Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da UCCF intercetou este sábado “uma embarcação suspeita à saída da barra da Fuzeta”, no interior da qual “foram encontrados 154 jerricans de combustível e diverso material mantimentos, vestuário e peças de manutenção naval”, anunciaram as autoridades em comunicado divulgado hoje.

“No decorrer da intervenção, os suspeitos adotaram comportamentos compatíveis com uma tentativa de fuga, prontamente impedida pelos militares da Guarda”, acrescenta o texto da Guarda, que prosseguiu a operação e da qual resultou ainda a localização de uma “viatura ligeira de mercadorias, de matrícula espanhola, que transportava 50 jerricãs de combustível, presumivelmente relacionada com os detidos”.

A ação das autoridades, para além dos seis detidos, resultou na apreensão de uma embarcação, da viatura ligeira de mercadorias, de 204 jerricãs de combustível (gasolina) e diverso material associado à atividade ilícita, incluindo víveres, segundo o comunicado.

“Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, tendo sido posteriormente libertados”, informou a UCCF, especificando que a ação contou com o reforço de militares e meios do Comando Territorial de Faro e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).