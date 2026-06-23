Segundo jogo da seleção nacional no Mundial e primeira vitória. A equipa comandada por Roberto Martinez goleou a seleção do Uzbequistão por cinco golos — dois de Cristiano Ronaldo, um de Nuno Mendes, um de Rafael Leão e um auto-golo.

Na fan zone de Santos, em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se para apoiar Portugal. O ambiente foi de celebração do primeiro ao último minuto, tendo apenas uma ligeira interrupção quando a seleção do Uzbequistão colocou a bola nas redes de Diogo Costa, num golo que viria a ser invalidado.

Este jogo também marcou a História do futebol português. Ao marcar dois golos, Cristiano Ronaldo ultrapassou o recorde de Eusébio de mais golos por Portugal em Mundiais, com 10 golos.

Após esta vitória, Portugal fica com 4 pontos e provisoriamente no primeiro lugar do grupo. O terceiro e último jogo, contra a Colômbia, será decisivo para saber quem ficará no topo do grupo K. A seleção portuguesa defronta a seleção colombiana no próximo dia 28 de junho.

Veja a fotogaleria das comemorações da vitória de Portugal.