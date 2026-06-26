A Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP) e o CEiiA: Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto fecharam um acordo para integrar o BEN, carro elétrico desenvolvido de raiz pela entidade, na sua operação de assistência em escala.

“O acordo de parceria entre as duas entidades coloca uma frota de veículos elétricos BEN ao serviço de apoio de rampa às aeronaves e em serviços personalizados de assistência em escala nos aeroportos, testado em setembro e com entrada em operação em 2027”, adiantaram, na mesma nota.

O BEN foi desenvolvido em Portugal pelo CEiiA, sendo “a primeira vez que um grupo aéreo da dimensão da Lufthansa” adota o veículo, “uma escolha que projeta a engenharia portuguesa no centro da mobilidade aeroportuária europeia”.

A parceria entre a LGSP e o CEiiA faz avançar “uma agenda de descarbonização que vai além da renovação de frota”, destacaram, apontando que “os serviços de assistência em escala implicam deslocações constantes entre aeronaves, terminais e áreas operacionais”, sendo que “um veículo elétrico, compacto e modular como o BEN permite reduzir de forma significativa o consumo energético, os custos de operação e a pegada ambiental da atividade”.

Além disso, “a colaboração contempla ainda o uso da tecnologia AYR do CEiiA”, que servirá para promover “a neutralidade carbónica nas operações da companhia”, podendo ser replicada em outros aeroportos e infraestruturas.

“A parceria com a Lufthansa Ground Services Portugal é uma excelente oportunidade para o nosso BEN mostrar o potencial para contribuir para uma mobilidade mais sustentável nos aeroportos e em outras infraestruturas em Portugal e toda a Europa”, afirma Helena Silva, CTO (administradora com o pelouro da tecnologia) do CEiiA.

O acordo associa ainda “as emissões evitadas pela utilização do BEN à Help Alliance Portugal”, ou seja, “o valor dos créditos de carbono gerados pode ser devolvido às comunidades locais, financiando projetos com impacto social”.

A Help Alliance é a organização sem fins lucrativos do Lufthansa Group, com mais de 25 anos de atividade e 87 projetos sociais em vários continentes, que vai inaugurar em Portugal a sua primeira associação fora da Alemanha.

“Escolher o BEN foi uma decisão estratégica e, ao mesmo tempo, uma declaração de confiança no melhor que se faz em Portugal. Queremos descarbonizar a nossa operação em terra sem abdicar de eficiência, e o BEN responde exatamente a esse desafio”, disse Paulo Geisler, presidente executivo (CEO) da Lufthansa Ground Services Portugal, citado na mesma nota.

O acordo entre a LGSP e o CEiiA é assinado na segunda-feira, no Porto, e a frota entra em operação nos aeroportos do Porto e de Lisboa já em setembro, em testes.