A OpenAI apresentou três novas versões dos seus modelos de inteligência artificial, que, nesta fase, estarão apenas disponíveis a “um pequeno grupo de parceiros de confiança”, na sequência da colaboração com o Governo dos EUA.

“Como parte da nossa colaboração contínua com o Governo dos EUA, apresentámos os nossos planos e a capacidade dos modelos. A seu pedido, começámos com uma antevisão limitada, destinada a um pequeno grupo de parceiros de confiança […], antes de um lançamento mais amplo”, adiantou.

Os modelos estarão disponíveis, publicamente, nas próximas semanas, revelou a empresa, sem precisar uma data.

Contudo, alertou que este tipo de divulgação impede que os utilizadores, empresas e especialistas tenham à sua disposição estas ferramentas.

A colaboração entre a OpenAI e o Governo de Donald Trump aumentou após a disputa com a Anthropic, que foi considerada um risco para a cadeia de abastecimento dos EUA.

A Anthropic foi a primeira startup (empresa com rápido potencial de crescimento económico) de inteligência artificial a limitar o acesso dos seus modelos a um conjunto de parceiros.