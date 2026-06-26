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A um passo da eliminação… ou dos 16 avos de final. Senegal e Iraque partiram para esta última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo como mais um belo exemplo das vantagens — ou desvantagens — que a mudança de formato aporta à competição. Até 2022, as duas seleções estavam eliminadas do Mundial por conta das derrotas sofridas frente a França e Senegal, pelo que a última jornada servia apenas para cumprir calendário. Contudo, com a “repescagem” de oito dos 12 terceiro classificados, leões de Teranga e da Mesopotâmia sonhavam ainda com a passagem à fase a eliminar. Para isso, só a vitória interessava no duelo inédito, preferencialmente por uma diferença de, pelo menos, dois golos, dado que Senegal (-3) e Iraque (-6) partiam com saldo negativo nesse capítulo.

“Crise? Fala-se muito sobre o assunto, temos de admitir. É normal quando se vem de duas derrotas em dois jogos, especialmente quando se era considerado um dos favoritos. Agora, temos de dar a volta à situação. Isso significa que tenho de tomar decisões táticas, mas também os jogadores. Estamos prontos. Estamos a trabalhar arduamente. Faremos as melhores escolhas. Vamos tentar dar tudo para garantir a qualificação. Os jogadores querem fazer um excelente Mundial. Talvez não esperássemos estar nesta situação, mas essa é a realidade atual. Vamos fazer tudo o que pudermos para vencer o Iraque e continuar a acreditar na qualificação para a próxima fase. O Iraque é uma equipa disciplinada do ponto de vista técnico e tático, capaz de causar grandes problemas, especialmente no ataque. A derrota contra a Noruega foi dolorosa, mas dá-nos ainda mais motivação para vencer o Iraque e qualificarmo-nos para a próxima fase. O jogo de sexta-feira é uma final para ambas as equipas”, assumiu Pape Thiaw, técnico que levou os senegaleses à polémica final da CAN no início do ano.

“O jogo de amanhã [sexta-feira] contra o Senegal, o campeão africano, será mais uma experiência enriquecedora para nós. Não temos nada a perder, mas tudo a ganhar. O essencial é que os jogadores estejam mentalmente preparados para entrar em campo e vencer. Temos de abordar o jogo com uma mentalidade positiva, dando o nosso melhor desde o primeiro ao último minuto. Para mim, o essencial é tirar o melhor de cada jogador individualmente, bem como da equipa como um todo, garantindo ao mesmo tempo que estão mentalmente preparados. Os rapazes demonstraram uma atitude excelente no treino. Foi uma das suas melhores sessões. Estão motivados para entrar em campo, não só por si, mas também pelas suas famílias e pelo espírito de equipa que nos une. Tivemos o privilégio de jogar contra França e agora contra o Senegal. Acredito sinceramente que este é provavelmente o grupo mais difícil do Mundial”, perspetivou Graham Arnold.

???? World Cup 2026 – Group I

???????? Senegal vs Iraq ???????? Drop your predictions below? ???? pic.twitter.com/IQsKjGo2iw — Center Ball (@Centerball_X) June 26, 2026

Depois de ter cometido dois erros decisivos frente à Noruega, Kalidou Koulibaly saiu do onze senegalês, para onde entrou Abdoulaye Seck. Sem o lesionado Édouard Mendy, Mory Diaw foi o escolhido para a baliza, sendo que Ismail Jakobs, Ibrahim Mbaye e Habib Diarra também conquistaram a titularidade em detrimento de ​Nicolas Jackson El Hadji Malick Diouf e Pape Gueye. Nos iraquianos, Ayman Hussein não recuperou a tempo de não ir para o banco, com Ali Al-Hamadi a saltar para a frente de ataque. Rebin Sulaka, Ali Jasim e Frans Putros também foram novidades, ao passo que Hussein Ali, Zaid Tahseen e Zaid Ismael foram suplentes.

A história da partida começou a ser escrita logo no início, com a primeira oportunidade a sair de um remate forte, de fora da área, de Gana Gueye que foi travado por Rebin Sulaka (4′). Na cobrança do canto, Lamine Camara levantou para o segundo poste, onde Seck apareceu a cabecear para a baliza, com a bola a desviar ainda em Diarra antes de entrar (4′). Pouco tempo depois, Sulaka despediu-se da partida depois de ter sido expulso por agarrar Sadio Mané quando este estava isolado, complicando a missão da sua equipa, que teve de restabelecer o setor defensivo (13′). A partir daí o jogo continuou de sentido único e, já na parte final dos primeiros 45 minutos, Jakobs ameaçou, com a bola a sair perto da baliza de Ahmed Basil (33′). A fechar, o avançado do Al Nassr ganhou espaço à entrada da área e desferiu um remate forte, cruzado, que saiu por cima (45+1′).

Para a etapa complementar, o Iraque lançou Jalal Hassan na baliza, por conta dos problemas físicos de Basil. Os primeiros minutos contaram com uma maior ameaça junto da baliza de Diaw, mas o Senegal quase respondeu da melhor forma, com Hassan a impedir o golo de Ismaila Sarr (54′). Pouco depois, Camara recuperou a bola à entrada da área, arrancou pela área e cruzou atrasado junto à linha de fundo para Sarr, que completou para o golo (56′). Volvidos poucos minutos, Sarr roubou a bola a Akam Hasehm e colocou em Pape Gueye, que tinha acabado de entrar e juntou o seu nome à lista de marcadores com um grande remate em arco de fora da área (59′). Os leões de Teranga continuaram com o pé no acelerador e passaram a ser o melhor terceiro classificado com três pontos com mais um grande pontapé de Pape Gueye, agora dentro da área (71′). Pouco depois, Sadio Mané ainda atirou à trave (75′) e Jalal travou um remate colocado de Jackson (80′). Após uma recuperação de Pape Gueye, Iliman Ndiaye conduziu para a área e desferiu mais um golaço com um remate forte ao ângulo (82′).

A estrela

Foi precisamente a entrada de Pape Gueye que mais impacto teve no jogo, que estava praticamente de sentido único. Com o médio do Villarreal chegaram os golaços e os tentos que o Senegal precisava para ainda sonhar com o apuramento para os 16 avos de final. Na retina fica o pontapé em arco à entrada da área, o remate forte para o 4-0 e a assistência para o golo final de Iliman Ndiaye, numa troca de papéis em relação ao quarto golo.

Enquanto Dembélé se divertia com os noruegueses, PAPE GUEYE ???????? fazia algo parecido à custa dos iraquianos ????#SENIRQ #RatersGonnaRate #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZPKmyVesyS — GoalPoint (@_Goalpoint) June 26, 2026

O joker

Normalmente atua no corredor direito, mas esta sexta-feira acabou por conquistar o lugar na frente de ataque a Nicolas Jackson e provou ser uma aposta certeira de Pape Thiaw. Bastante móvel, a aparecer nas linhas, entrelinhas e junto à área, Ismaila Sarr foi uma autêntica carraça à solta no ataque senegalês e carimbou uma grande exibição com o golo que sentenciou a partida e a assistência para o primeiro tento de Pape Gueye, num lance em que se mostrou forte na pressão.

ISMAILA SARR DANS L'HISTOIRE Il dépasse Pape Bouba Diop (3) et devient le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du Monde (4)#SENIRAK #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8i2Tdl7390 — Galsenfoot ⭐️⭐️ (@Galsenfootsn) June 26, 2026

A sentença

Até ver, a única certeza é a eliminação do Iraque, que termina o grupo I no último lugar, sem qualquer ponto somado. O Senegal fez o que tinha a fazer, tornou-se na primeira equipa africana a marcar cinco golos num jogo do Mundial, e entrou no lote dos oito melhores segundos classificados, com três pontos, mas tem ainda que esperar pelos jogos desta sexta-feira e de sábado para saber se vai continuar a sua estadia na América do Norte, embora seja, por esta altura, o melhor terceiro classificado com três pontos. A única certeza é que este triunfo elimina a Escócia.

5 – ???????? Senegal are the first ever African team to score five goals in a FIFA World Cup match. Record. pic.twitter.com/sueGrqsb18 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

A mentira

Três jogos, três derrotas, 12 golos sofridos e apenas um marcado. A passagem do Iraque pelo Mundial-2026 foi totalmente para esquecer. Que o diga Rebin Sulaka que acabou com as poucas hipóteses que ainda restavam à seleção asiática logo no início do jogo frente ao Senegal. É certo que os leões da Mesopotâmia calharam no grupo da morte, mas também é certo que já vinham a desiludir antes da fase final da competição. Afinal, perderam nos particulares contra Argélia, Jordânia e Venezuela e só venceram dois dos seus últimos nove jogos.