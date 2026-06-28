Um homem de nacionalidade francesa morreu no sábado na praia de São Rafael, em Albufeira, vítima de paragem cardiorrespiratória, depois de se ter sentido mal no mar, revelou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a autoridade informou que o homem, “de 66 anos e nacionalidade francesa”, morreu depois de, “alegadamente, ter entrado em dificuldade na água, enquanto se encontrava a banhos na praia de São Rafael”, naquele concelho do distrito de Faro.

Na sequência de um alerta “recebido pelas 14h59, através do 112”, foram ativados “elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM”, indicou a AMN.

A vítima foi retirada da água pelos nadadores-salvadores de serviço, “que iniciaram de imediato manobras de reanimação, até à chegada do INEM e dos bombeiros, que deram continuidade às mesmas”, referiu.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, não foi possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória, pelo que “o auto de verificação do óbito foi efetuado pela médica do INEM”.

O corpo foi posteriormente transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

O Comando Local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.