Um homem morreu este domingo nas Docas de Faro, depois de alegadamente ter caído à água, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que às 07:22 deste domingo foi dado o alerta de que um homem “alegadamente” terá caído à água, nas Docas de Faro, e morreu, desconhecendo-se as causas do sucedido.

Para o local foram chamados elementos da Polícia Marítima e Bombeiros Sapadores de Faro e do Instituto Nacional de Emergência Médica, foram feitas manobras de reanimação, mas o homem estava em paragem cardiorrespiratória.

“Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Faro”, referiu a Autoridade Marítima Nacional.