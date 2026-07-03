Uma avaria no sistema de ar condicionado obrigou esta sexta-feira a Fertagus a reduzir a composição de alguns comboios, passando de duplos para simples, no sentido Roma/Areeiro (Lisboa) – Coina e vice-versa.

Numa informação divulgada nas redes sociais, a empresa explica que as circulações serão feitas em unidades simples até às 19h03 no sentido Coina (no concelho do Seixal) e Roma/Areeiro (Lisboa) e até às 19h43 no sentido Roma/Areeiro – Coina.

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“Devido às temperaturas elevadas registadas em várias regiões do país e ao impacto destas condições na circulação ferroviária, verificou-se uma avaria no sistema de ar condicionado de uma das unidades, tornando necessária a alteração da composição de alguns comboios”, adianta a empresa.

A empresa lamenta os incómodos causados aos seus clientes e assegura que continuará a acompanhar a evolução da situação, “adotando, sempre que necessário, as medidas adequadas para garantir a segurança e a regularidade do serviço prestado”.

A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, que inclui a travessia da Ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, com 14 estações.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta sexta-feira de 10 para 12 o número de distritos de Portugal continental que estão sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo na maioria destes territórios.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está esta sexta-feira ativo nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

Na maioria dos casos, este nível permanece ativo até às 23h00 de domingo, mas em Lisboa e Setúbal termina esta sexta-feira às 23h00, passando então a laranja, o segundo nível mais grave.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa um período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

O Governo declarou na quinta-feira situação de alerta em Portugal devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o “papel de proximidade essencial” que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.

Por causa da onda de calor, os hospitais ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência.