Vickrum Digwa, o homem condenado pelo homicídio do jovem Henry Nowak, apresentou um recurso da condenação junto de um tribunal de segunda instância. A informação foi avançada pelo tribunal britânico esta sexta-feira e é citada pela BBC. Contudo, não foram avançados mais detalhes ou novos prazos para o caso.
Digwa foi condenado, no mês passado, a uma pena de prisão perpétua, estando obrigado a cumprir um mínimo de 21 anos de prisão depois de ter matado o estudante de 18 anos, esfaqueando-o várias vezes, no passado dia 3 de dezembro.
Responsável pela morte de Henry Nowak nunca foi algemado pelas autoridades britânicas após detenção
O crime gerou polémica depois de terem sido publicadas imagens da polícia que revelavam que Henry Nowak foi algemado depois de ter sido esfaqueado com uma lâmina de 21 centímetros e que a polícia se recusou a prestar ajuda ao jovem, apesar de este estar a sangrar e ter dito que não conseguia respirar. Nowak tinha sido detido pelas autoridades depois de o seu atacante ter dito que este o tinha atacado com motivações racistas.
O recurso de Vickrum Digwa não é o único que foi apresentado. Após a leitura, a procuradora Ellie Reeves já tinha anunciado que ia pedir uma revisão de sentença ao abrigo do esquema de “sentenças demasiado indulgentes”, uma figura no sistema judicial que permite pedir a revisão de uma pena quando esta é considerada, tal como o nome indica, demasiado branda.
O tribunal ainda não indicou nenhuma data para a decisão formal de qualquer um destes dois pedidos. O caso volta, contudo, à sala de audiências no próximo dia 17 de julho, quando a mãe de Vickrum Digwa vai conhecer a sua sentença. Kiran Kaur foi condenada por ter ajudado o filho a esconder a arma do crime, uma lâmina que carregava como elemento da sua fé Sikh.
Dois polícias investigados por alegada “má conduta grave” após morte de Henry Nowak, jovem algemado após ter sido esfaqueado em Southampton
Fora dos tribunais, o caso também continua a ser escrutinado. No início da semana, foi anunciado que os dois polícias que algemaram Henry Nowak estão a ser alvo de uma investigação por uma possível “má conduta grave”.