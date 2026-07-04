A peça da Pé de Chumbo que inspirou a Chanel, o andrógino dos Ernest W. Baker e as flores e cristais de Miguel Vieira

Alexandra Oliveira, da Pé de Chumbo, usou a passerelle do Portugal Fashion como uma provocação neste segundo dia de desfiles, primeiro no M-Odu, no Porto. “É a coleção de verão 2027 com alguns looks de inverno, que achei que eram impactantes. E há um vestido em particular, que fiz questão de o ter. Nós mostrámos as nossas coisas em Milão e depois há uma distância de setembro a março, quando a Chanel apresenta a sua coleção. E eu quando vi o desfile da Chanel disse: ‘este vestido é exatamente igual ao nosso, noutra cor e variações, mas é muito parecido’. Estava para não o pôr, mas quero que as pessoas saibam que não fui eu que copiei a Chanel”, desabafa. “Temos criatividade que não é visível. Somos sempre os pequeninos. Eu sei que a Chanel tem imensos designers a trabalhar, que fazem uma pesquisa imensa. E pesquisam designers emergentes, porque são os que têm as ideias fortes. Não estou de maneira nenhuma a dizer que a Chanel copiou de mim, mas fico assim, como é que é possível?”

Apesar da revolta, Alexandra Oliveira mostra-se otimista. Diz que a Pé de Chumbo está “a reviver as boas épocas antes da pandemia. Nós estamos a conseguir voltar“. A recuperação deu-se especialmente pela opção de abandonar as feiras e investir num showroom em Milão. “Aumentámos a nossa marca com uma percentagem muito grande para atingir outros mercados e aumentámos os preços muito. Foi uma decisão que nos assustou imenso. Mas como também apostámos num showroom muito bom em Milão, de vendas, o inverno correu muito bem”, destaca. “A partir de Milão vendemos para todos. Estados Unidos, Turquia, os países árabes, estamos agora na Arábia Saudita com uma representação”, diz a designer, que não sentiu impacto com os conflitos no Médio Oriente. “Este inverno correu-nos bem, não sei, talvez por estarmos no showroom que estamos agora”.