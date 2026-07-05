O extremo internacional luso-cabo-verdiano Betinho vai deixar o Benfica, que representou nas últimas sete temporadas, de um total de 10 anos entre as águias, nos quais conquistou 17 títulos, anunciou hoje o clube lisboeta.

“É pena que agora chegue este momento, que tentei adiar durante muito tempo, mas é assim. A vida é feita de ciclos e sigo em frente”, disse Betinho, de 41 anos, em entrevista publicada no site oficial do Benfica, pelo qual disputou mais de 400 jogos, ao longo de dois períodos, entre 2011/12 e 2013/14 e entre 2019/20 e 2025/26.

Na segunda e mais prolongada passagem pelos ‘encarnados’, o extremo contribuiu para a conquista do tetracampeonato, de um total de sete títulos nacionais alcançados no Benfica, além de duas edições da Taça de Portugal, quatro da Supertaça portuguesa, uma da Taça Hugo dos Santos e três do Troféu António Pratas.

“Nunca me passou pela cabeça que um dia ia estar num clube como o Benfica, conquistar tantos títulos, fazer história e fazer parte da história do clube”, observou o veterano jogador, que representou as seleções de Portugal e de Cabo Verde.