Bife, batatas, ovo e arroz até 10 euros: 16 tascas em Lisboa para comer um bitoque

O Banquete

Rua Gonçalves Crespo 33C, 1150-184. De segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30 e sábado das 10h às 16h.

Frito com muito alho: assim é o bitoque (7,75 euros) servido neste snack bar. O espaço, que aceita multibanco, é também um convite informal para beber uma cerveja ou petiscar (pão, manteiga, azeitonas e tremoços custam 50 cêntimos a dose e o queijo alentejano 3,50 euros) depois do trabalho na zona do Marquês de Pombal. Durante o Mundial 2026, há quem eleja este sítio com um grande ecrã para assistir aos jogos de Portugal sentado numa das mesas na esplanada — nestes dias, a casa encerra mais tarde que o habitual, sendo um verdadeiro refresco para as noites quentes de verão.

O Hélio

Rua Luís Augusto Palmeirim 12D, 1700-111. De segunda a sexta-feira das 9h às 22h, sábado das 10h30 às 17h e das 18h30 às 22h.

Se for a este snack bar pela manhã pedir um café, pode apanhar o dono do espaço a descascar cuidadosamente as batatas que vão acompanhar as refeições dali a poucas horas servidas. E isto não é mau: sinal de que cá se come comida caseira e fresca. Os pratos do dia podem esgotar, mas o bitoque de vitela (9 euros) é garantido nesta casa que o serve durante todo o dia com a carne mal passada, tenrinha.

O Marques

Travessa do Forno 11, 1150-265. De segunda-feira a sábado das 12h às 15h e das 19h às 22h.

Não se deve intimidar pelo elétrico que compõe a decoração mal se entra pela porta: talvez seja esta (e a ementa não só em português, e o facto de aceitar multibanco…) a estratégia para apanhar os desistentes da fila d’A Provinciana, a duas portas de distância. O que não tem nada a ver com ser este um sítio menos autêntico, pois come-se cá bem um generoso bitoque frito com ovo guarnecido (9,95 euros).

O Sardinha

R. do Jardim do Tabaco 18 20, 1100-081. De domingo a sexta-feira, das 12h às 22h.

Ao pé de Santa Apolónia há mais de quatro décadas, o casal Alda (na cozinha) e Duarte (a servir as mesas) recebe residentes e, pela localização privilegiada, também muitos turistas que dão a conhecer ali a tradicional comida portuguesa — o peixe que dá nome à casa é um dos mais pedidos pelos clientes. O acompanhamento do bitoque (9,50 euros, só em dinheiro) pode ser o vasto conhecimento que o senhor Duarte partilha sobre a história do país com quem ali tem interesse em aprender.

O Trevo

Praça Luís de Camões 48, 1200-283. De segunda-feira a sábado, das 7h às 21h.

Num cartaz colado à parede do apertado salão, o espaço envaidece-se de ter feito parte da passagem de Anthony Bourdain por Lisboa. Foi ali em 2011 que o chef de cozinha pediu uma bifana (com mostarda) e uma imperial. Para além de bifanas (3 euros), pregos (4 euros) e alheira de Mirandela (8,50 euros), não poderia faltar o bitoque (8,50 euros). E se pedir uma Coca-Cola Zero a um dos empregados de mesa, corre o risco de ouvir dizer ao balcão para trazerem “uma cola a Benfica” — o que denuncia obviamente não ser a equipa que este apoia. O que não pode também faltar é dinheiro em numerário, porque o restaurante não aceita pagamentos eletrónicos — mas há uma caixa multibanco mesmo ao lado.

Paquito

R. Fernão de Magalhães 23, 1170-036. De segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h e aos sábados das 7h30 às 15h.

É preciso chegar cedo e com numerário nas mãos para conseguir um lugar (seja na esplanada ou no interior) desta pequena tasca, situada numa rua quase que estritamente residencial. Se aparecer por lá próximo às horas de fecho do almoço ou do jantar, pode falhar a prova de um dos pratos do dia (publicados sempre na página no Facebook), servidos em tamanhos generosos. Mas estão sempre garantidos na ementa a alheira (6,50 euros) e o bitoque (8,50 euros), este último servido com salada bem acebolada.

Pato Real

Avenida de Berna 37, 1050-038. De segunda a sexta-feira das 7h às 22h e sábado das 9h às 22h.

É aqui que vêm comer e beber alguns dos estudantes dos institutos e universidades nas proximidades — podendo ser este um bom sinal para um sítio onde se come bem e barato. Para além dos pratos do dia, o bitoque (8 euros) pode ser pedido no menu que inclui pão, azeitonas, uma bebida, sopa, sobremesa e café (12 euros). Não está com fome para tanto? Tudo bem: pode pedir uma imperial (0,75 euros, o que talvez o torne dos mais baratos da cidade) para acompanhar os matraquilhos disponíveis nos fundos ou o imponente natão (um pastel de nata tamanho XXL, que custa 1 euro). Para facilitar a partilha da conta com os amigos, aceitam também multibanco.

Primavera

Rua Morais Soares 101, 1170-293. De quinta a terça-feira das 12h às 15h e das 18h30 às 22h.

Há fila para comprar os grelhados no carvão desta churrasqueira, sendo o frango de churrasco (5,40 euros meio frango e 10,50 o frango inteiro) o favorito. Mas para além da venda de comida para fora, o espaço tem um amplo salão e ementa. O bitoque, é claro, não poderia faltar: custa 10 euros e pode ser pago também com multibanco. Vale ainda a pena espreitar a montra de sobremesas.

Sossego

Rua da Paz à Ajuda 34, 1300-453. De segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

Numa calma rua residencial na Ajuda, o nome faz mesmo jus a este sítio com uma simpática esplanada de onde se pode ver o Tejo ao horizonte. O salão interior foi remodelado, mas as tradicionais loiças Bordallo Pinheiro continuam nas paredes e os pratos feitos ali há mais de 30 anos pelo casal João e Ana Zacarias permanecem na ementa. Após comer um bitoque grelhado no carvão (10 euros, aceita pagamento com multibanco), pode espreitar também a pequena mercearia com produtos como azeite, mel e queijo amanteigado da Beira Baixa.