Dos hambúrgueres à moda do gin, do efeito Bourdain ao fun dining: 20 anos de restauração em Lisboa

Ainda entre a crise económica que atravessa o país, a cultura de partilhar petiscos e entradas concorre com a lógica dos pratos individuais. Para brindar, o empresário Luís Carballo abre a Taberna Moderna, vizinha à Casa dos Bicos, em Alfama, como o primeiro grande gin bar da cidade. Os copos balão com gin tónico e especiarias (que se espalharam um pouco por toda a cidade) chegam para partilhar os balcões lisboetas com o já presente Porto Tónico. Neste ano, é ainda muito tímida a presença feminina na gestão da alta gastronomia. Marlene Vieira quebra este ciclo com a abertura do Avenue (na Avenida da Liberdade), recriando clássicas receitas portuguesas, em especial de doçaria conventual.

2013

Com os hambúrgueres ainda em alta, o grupo dono do Sea Me – Peixaria Moderna aproveita para lançar O Prego da Peixaria no Príncipe Real. O prego em bolo do caco, tradicional da Ilha da Madeira, começa a ser visto também em larga escala no continente. No Chiado, José Avillez adiciona mais um espaço no seu portfólio ao unir a sua arte culinária à do espaço do Teatro São Luiz, com a abertura do clássico Café Lisboa (no ano seguinte, acompanhado pelo fun dining do Mini Bar). Inclui no seu império também a Pizzaria Lisboa (também no Chiado) e a expansão do Cantinho do Avillez para o Parque das Nações.

Entre o Parque Eduardo VII e a Fundação Gulbenkian, Kiko Martins abre o carnívoro O Talho. Mas naquele restaurante de carne, o fogo ou a grelha não são o principal: o que realmente faz sucesso é o tártaro de novilho. A sede da Manteigaria União (de 1900) dá lugar à Manteigaria – Fábrica de Pastéis de Nata, trazendo para a cidade um concorrente à altura da Pastéis de Belém.

2014

Ainda com foco na carne crua e após alguns testes com ceviche, Kiko Martins abre A Cevicheria no Príncipe Real, onde introduz também o carpaccio e os tártaros de peixe. A funcionar sem reservas, são longas as filas até os clientes se sentarem sob o grande polvo (que decora o teto do salão) para provar os pratos e bebericar o pisco sour que aproxima o Peru de Lisboa. O Eleven recupera a sua estrela perdida em 2010 e o Belcanto recebe mais um astro, reforçando o reinado de Avillez no Chiado. Na Rua do Vigário, em Alfama, um antigo talho agora dá lugar ao Boi-Cavalo, de Hugo Brito, que durante pouco mais de dez anos teve uma ementa sempre a mudar, mas também a tentar criar uma fusão entre a contemporaneidade e a identidade portuguesa.

No ano que marcou o fim da assistência da troika, o IVA da restauração ainda se mantém na taxa máxima de 23%. Neste cenário, Henrique Sá Pessoa fecha o Alma em Santos e leva a sua alta gastronomia para um restaurante de nome próprio e preços mais baixos no recém-aberto Time Out Market — conceito também seguido naquele mercado por Marlene Vieira, Alexandre Silva e Miguel Castro e Silva. A chegada da alta gastronomia ao então Mercado da Ribeira junto à fervilhante pink street dá uma nova cara ao Cais do Sodré. É no meio deste boom que o Pistola y Corazón abre na Rua de São Paulo com a sua comida mexicana sem reservas e com grandes filas, com clientes que parecem não se queixar de beber uma margarita enquanto aguardam para provar tacos e totopos. Em 2020, torna-se um dos espaços a encerrar devido à crise trazida com a pandemia de Covid-19.

2015

Com a chegada crescente dos turistas estrangeiros, a gastronomia lisboeta parece virar-se para si própria. É a oportunidade de dar ao mundo o melhor do que se pode comer em Portugal. E também de provar variedades de pizzarias italianas que começam a abrir. Turistas e residentes podem estar de barriga cheia em todos os sentidos desta expressão, já que neste ano ocorrem grandes aberturas. O café de especialidade ganha lugar nos primeiros estabelecimentos da Fábrica Coffee Roasters (nos Restauradores) e do Copenhagen Coffee Lab no Príncipe Real. O Chiado é o epicentro do fine dining, com o Alma de Sá Pessoa recém-chegado para concorrer com o Belcanto. Na Estrela, Alexandre Silva lança menus degustação surpresa, com ingredientes sazonais, servidos sob uma oliveira centenária que decora o Loco.

No bairro vizinho, Campo de Ourique, Vítor Sobral convida a um mergulho no mar português através do paladar com a Peixaria da Esquina. O mesmo propõe o Rabo d’Pêxe, que traz os Açores para o Saldanha. No Restelo, Tomoaki Kanazawa dá a conhecer em exclusivo — com apenas oito lugares no balcão do seu Kanazawa, e necessidade de reserva — a gastronomia nipónica em formato omakase.

A Sala de Corte chega ao Jardim Sá da Bandeira, no Cais do Sodré, na morada de uma antiga casa de frutas cuja especialidade agora são as carnes. Na Rua Nova do Carvalho, no quarteirão antes do alcatrão cor de rosa, a pizzaria La Puttana é o desejo antigo do chef Nuno Bergonse que agora se torna realidade, acompanhado pelo pizzaiolo Patrick Pretorius, responsável pelas massas finas e estaladiças. Mesmo ao lado, Bergonse abre também o Duplex, que ocupa dois pisos do prédio: no rés-do-chão há um bar de cocktails e no primeiro andar a cozinha de autor de Nuno Bergonse e a sua respetiva sala de jantar. A rápida evolução daquela zona, com grande agitação noturna, faria com que o chef deixasse ambos os projetos já no ano seguinte. Os sócios continuariam a manter o Duplex por mais três anos (encerraria em 2018) e resistiriam com a La Puttana até 2024.

Um mês antes da abertura da La Puttana, entretanto, o chef nepalês Tanka Sapkota abre o seu Forno d’Oro nas Amoreiras, cuja ementa de pizzas com fermentação natural e certificação napolitana estabelecem mesmo a sua morada ali. No fim do ano, em vésperas do Natal, a Pizzeria ZeroZero abre a sua primeira loja, no Príncipe Real. O mais recente projeto do grupo Multifood — responsável também pelo Alma e pelo Sala de Corte — dedica-se a fazer uma massa com pré-fermentação de 14 horas e maturação de, no mínimo, 48 horas. Não a olhar para o que se come no país em formato de bota, mas sim para a comida tradicional portuguesa, chega a descontraída Taberna Sal Grosso a Alfama. Com vista para a Ponte 25 de Abril, Diogo Noronha faz uma fusão entre o rio Tejo e o Rio de Janeiro no Rio Maravilha, integrado na LX Factory.

2016

O IVA da restauração desce de 23% para 13% em julho, aliviando os bolsos dos empresários e dos clientes. O mítico Pap’açorda, após 35 anos no Bairro Alto, desce a rua do Alecrim para ir até à ribeira, encetando uma nova encarnação no piso superior no Time Out Market. Tal mudança não impede a sua presença na lista dos melhores restaurantes daquele ano. Mais uma vez no Chiado, José Avillez abre não só um restaurante mas um imponente espaço de 1000 metros quadrados para acolher diferentes conceitos, todos sob a sua assinatura. O Convento da Trindade (do século XIII) passa então a abrigar o Bairro do Avillez, que é composto pela Taberna, o Páteo e uma Mercearia.

Outro antigo prédio no Chiado que entra para o mapa da restauração na cidade é o Palácio Quintela (do século XVIII), que passa então a ser chamado Palácio Chiado. Ambas as propostas passam por oferecer uma experiência gastronómica completa entre bar, petiscos e pratos servidos nas suas várias divisões. Mas é no Nicolau Lisboa, na Baixa, que diariamente pode-se pedir um brunch, algo que até então só era comum na cidade aos fins de semana — o crescimento do turismo, no entanto, transformou qualquer dia da semana num sábado ou domingo. No foyer do Teatro Nacional D. Maria II, no Rossio, Leopoldo Calhau dá os seus primeiros passos na gastronomia com a abertura do Café Garrett após deixar a carreira de arquiteto. Para além dos grandes chefs, as trufas brancas, as carnes maturadas, as cafetarias e as coquetelarias fazem sucesso neste ano.

2017

Os investimentos na restauração de luxo colocam Lisboa na rota dos residentes e visitantes mais exigentes, que procuram exclusividade e experiências que unem conceitos da cozinha nacional e internacional. O JNcQUOI Avenida é um dos exemplos que reúne no mesmo espaço bar, restaurante, pastelaria, cave de vinhos e moda, dando largas a um conceito de lifestyle mais abrangente. No cimo do Parque Eduardo VII, o El Corte Inglés abre as portas da sua nova zona de restauração com terraço, o Gourmet Experience.