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O tipo de futebol tem pouco ou nada a ver, a maneira como os adeptos fazem a festa também é diferente, o lastro histórico na competição é quase diametralmente oposto. No entanto, entre todas essas nuances, havia pontos de contacto entre Brasil e Noruega, do caminho que foram percorrendo neste Mundial à forma como chegaram aos oitavos com triunfos pela margem mínima nos minutos finais, passando também pela empatia que ambos conseguiram gerar entre os adeptos do futebol. Ainda assim, e agora, apenas um poderia seguir em frente na competição, num duelo onde o Brasil teria o adversário teoricamente mais complicado a seguir a Marrocos sabendo de todas as dificuldades que enfrentara diante do Japão e onde a Noruega voltaria a encontrar um “peso pesado” depois de ter “falhado” o choque com a França apresentando um plano B.

Carlo Ancelotti, técnico mais do que batido neste tipo de decisões embora sempre por clubes, mostrava-se cada vez mais confiante no seu Brasil, tentando aproveitar o balão de oxigénio que foi ganhar ao Japão com uma reviravolta na segunda parte carimbada nos descontos. Único problema: a lesão de Lucas Paquetá, que obrigava a mexidas de jogadores e respetivas características com a aposta a recair em Gabriel Martinelli, que marcou o golo decisivo frente aos nipónicos. “Merece, fez um golo importante. Está motivado, está bem em termos físicos. Vai jogar pela esquerda, vai mudar de posição com o Vini. Já jogaram juntos assim contra o Paraguai e correu bem”, explicara o italiano. “Queremos jogar bem. O adversário tem características que são diferentes, é muito mais forte fisicamente. É importante ganhar os jogos aéreos e no campo, porque fisicamente é uma equipa muito forte”, acrescentara, assumindo já a possibilidade de utilizar Raphinha.

Estamos de volta ao estádio de NY/NJ. ????????????️ Foi aqui que demos o nosso pontapé inicial nesta edição de Copa do Mundo. Cada fase é uma nova história. Cada jogo, uma decisão.

E a nação verde e amarela estará conosco SEMPRE! Hoje, entramos em campo por uma vaga nas quartas de… pic.twitter.com/vKx9rryb15 — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

BRASIL DEFINIDO! ???????? Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Noruega neste domingo (5), às 17h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026. ???? TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito ISSO É BRASIL!! pic.twitter.com/aSYtaWccHi — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

Do outro lado, reinava a descontração. Erling Haaland, que tem sido um furor tão grande ou maior do que a própria equipa fora dos relvados nos Estados Unidos, viu um meme que se tornou viral na icónica cena do filme “White Chicks” [“Loiras à força”] onde aparecia a sua cara e a de Vinícius Jr. com aquela música “A Thousand Miles” para comentar a publicação, dirigindo uma mensagem ao brasileiro a dizer que tinham de recriar ao vivo aquele momento, com o jogador do Real Madrid a deixar gargalhadas na reação. Era quase como se a Noruega tivesse chegado onde queria e que tudo o que viesse a mais era ganho, algo que se sentia também nas palavras do selecionador, Stale Solbakken: “Se estivermos a falar com alguém do Texas que gosta de rodeo e nunca viu futebol, diria que o Haaland é uma máquina. Nota-se pelas ações e pelo físico impressionante. O Vinícius é mais uma bailarina, que dança com a bola. O Brasil é obviamente favorito, mas já não é o super, super favorito como era há alguns anos… Tem confiança, joga bem mas…”. E era a esse mas que os noruegueses se tentavam agarrar, neste caso no MetLife Stadium, o palco da final.

Norges lag mot Brasil. pic.twitter.com/RqBjzQGZ0H — Fotball Norge (@FotballNO) July 5, 2026

O encontro começou a todo o gás, assumindo uma postura clara de controlo em posse da Noruega até com uma lentidão excessiva que não deixava que a bola chegasse à frente e de aposta nas transições rápidas do Brasil, que queria ao máximo partir o jogo sabendo das dificuldades que a linha defensiva dos nórdicos tem quando enfrenta esse tipo de vertigem. No entanto, e apesar de duas grandes oportunidades, os minutos iam passando sem golos… mas com festas: Patrick Berg chegou mesmo a marcar após assistência de Sörloth na área mas o lance foi anulado por fora de jogo do jogador do Atl. Madrid no momento do passe de Ödegaard (3′), Bruno Guimarães teve uma chance flagrante numa grande penalidade por falta de Ajer sobre Matheus Cunha após uma recuperação de Rayan, mas Nyland levou a melhor no duelo a travar a tentativa (14′). Sem golos, a matriz da partida mantinha-se apesar dos assobios para o “estilo” adotado pela Noruega.

Não houve muitas oportunidades, quando surgiram foram flagrantes… e fizeram emergir dois grandes heróis na baliza: Nyland, que defendeu como conseguiu um cruzamento/remate de Gabriel Martinelli que Bruno Guimarães não conseguiu desviar para a baliza (30′) e uma bola de Vinícius Jr. isolado após recuperação à entrada da área quando Ödegaard demorou demasiado tempo a sair (40′), e Alisson, que depois de ter visto um remate descaído sobre a direita de Ödegaard que ficou nas malhas laterais (35′) ainda impediu que os noruegueses inaugurassem o marcador numa segunda bola após jogada de Haaland que deixou Ödegaard isolado na área só contra o número 1 brasileiro. O jogo podia cair para qualquer lado mas não tinha golos.

Norway's midfield trio of Patrick Berg (12/13), Sander Berge (58/59) and Martin Ødegaard (52/53) have misplaced just 3 of their 125 passes in the first half versus Brazil. pic.twitter.com/kW0NdNW6Km — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026

Bruno Guimarães' saw his penalty saved in the 14th minute by Ørjan Nyland, but Norway have grown into the game as it has gone on. The second half will be a very interesting watch. pic.twitter.com/NiXh17suja — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026

A Noruega queria algo de diferente no ataque, lançando Schjelderup e Oscar Bobb nas alas em vez de Sörloth e Nusa, mas não houve um impacto dessa mudança, com os nórdicos a terem até uma quebra de influência no encontro face a um crescimento do Brasil, que teve Endrick a ser isolado por Vinícius Jr. acabado de entrar para, no 1×0 com Nyland, rematar ao lado (58′). Pouco depois, numa segunda bola na área, Rayan arriscou com o seu pior pé, o direito, para nova intervenção do guarda-redes norueguês (63′). Estava na hora de entrar em campo Neymar, no regresso que os brasileiros pediam para resolverem finalmente um quebra-cabeças que voltava a entrar numa zona perigosa do jogo. Foi aí que a Noruega soube ser feliz: numa partida que tinha nas bancadas figuras como Jay-Z, Woody Harrelson, Chris Rock, Leonardo Di Caprio ou Tobey Maguire, entre outros, Schjelderup fez duas assistências para Erling Haaland mostrar que era o ator principal desta história (79′ e 90′), com Nyland a fazer pelo meio nova intervenção fantástica para o poste (84′). Neymar ainda reduziu em mais uma grande penalidade, por falta de Ostigärd sobre Casemiro (90+10′).

67m [ ???????? Brasil 0-0 Noruega ???????? ] O Brasil já perdeu 4 ocasiões flagrantes até ao segundo hydration break, contra uma da Noruega#FIFAWorldCup #BRAxNOR pic.twitter.com/Q3V2ewOzpz — GoalPoint (@_Goalpoint) July 5, 2026

The lineups are in for Mexico vs England… pic.twitter.com/S9OfIi8wfv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026

A estrela

Não havia grande volta a dar: num jogo em que toca na bola talvez menos de dez vezes mas marca dois golos frente a um pentacampeão mundial numa fase a eliminar, é impossível passar ao lado do peso que Erling Haaland tem nesta Noruega, tendo igualado os sete golos de Lionel Messi e Kylian Mbappé na competição. No entanto, e em termos objetivos, a exibição de Nyland na baliza devia receber o prémio: defendeu uma grande penalidade, teve cinco intervenções absolutamente fulcrais e mostrou que é um guarda-redes que já começa a pedir outros palcos acima do Sevilha, onde atuou desde 2023.

ERLING HAALAND ????????, o viking que despachou o Brasil com dois golpes de um machado servido por Schjelderup ????????#BRAxNOR #RatersGonnaRate #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0qSno33bld — GoalPoint (@_Goalpoint) July 5, 2026

Lionel Messi, Kylian Mbappé and now Erling Haaland. All three players sit on seven goals at the 2026 FIFA World Cup – what a race for the Golden Boot. pic.twitter.com/TFnQHyfGtd — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 5, 2026

O joker

Quando entrou com Oscar Bobb na partida ao intervalo, Andreas Schjelderup não teve um jogo “fácil”. A bola não estava a chegar como deveria nas transições, o Brasil conseguiu aí ter alguns dos seus melhores momentos na partida, o ala do Benfica estava sobretudo em missão de defesa a acompanhar as subidas de Danilo. Quando o encontro ficou à sua medida, quando teve oportunidade de jogar 1×1 e arranjou o espaço para desequilibrar, foi outro dos grandes protagonistas da vitória da Noruega, fazendo as duas assistências para Erling Haaland desequilibrar no final a partida diante dos brasileiros.

????????⭐️ ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? (????????) against Brazil: • 45 Minutes

• 2 ASSISTS

• 25/27 Accurate Passes

• 2 Chances Created

• 1 Big Chance Created

• 5 Recoveries

• 2 Ground Duels Won ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????. pic.twitter.com/rvlcJd5BIB — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 5, 2026

A sentença

Com este triunfo, a Noruega vai agora ficar à espera de adversário no próximo sábado, em Miami, que sairá do vencedor da partida desta madrugada entre México e Inglaterra. Já o Brasil, que chegava cheio de sonhos de poder chegar ao hexacampeão, cai ainda mais cedo na prova do que acontecera em 2022.

A mentira

A forma como o Brasil venceu o grupo C depois do empate com Marrocos, ganhando de forma clara a Haiti e Escócia, acabou por ser “enganadora”. Porquê? Porque se fazia da formação brasileira um dos maiores candidatos quando na verdade estava numa segunda linha, apesar de ter nomes como Vinícius Jr., Raphinha (que se lesionou) ou Neymar (que veio de lesão). Este Brasil continua a anos-luz daquilo que é o Brasil que se apresenta realmente como um candidato a ganhar uma prova como o Mundial. Os laterais não fazem a diferença, não existe um cérebro para pensar todo o jogo, não tem um avançado que concretize oportunidades na área. Com o Japão ficara a ameaça, agora veio mesmo a confirmação.