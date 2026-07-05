Marilyn Manson, o salvador improvável após o cancelamento dos Megadeth no Evil Live. Converge e Mastodon mostraram estar numa liga à parte

Os Megadeth cancelaram o concerto deste domingo na Meo Arena, em Lisboa, mas a informação só foi disponibilizada pela Prime Artists, a promotora do espetáculo, quando o público já estava há meia hora na sala à espera da banda norte-americana de thrash metal. Um elemento da organização comunicou à plateia que o concerto já não se ia realizar, remetendo explicações para mais tarde e através das redes sociais.

Depois de assobios esporádicos durante o período de espera para que os Megadeth se apresentassem, os ânimos exaltaram-se assim que o cancelamento foi anunciado. Não só irrompeu uma enorme vaia como foram atirados vários copos para o palco e muita gente começou a abandonar a sala de espetáculos ou a dirigir-se a elementos da Meo Arena a pedir explicações e a exigir um reembolso.

A banda tinha sido anunciada no início deste ano como um dos cabeças de cartaz do EVILLIVƎ Festival, mas acabou por não aparecer no concerto — o Observador tinha a informação de que, pelo menos antes da hora do concerto, a banda esteve no recinto. A Prime Artists não adiantou explicações sobre este cancelamento, quando o confirmou. No texto que divulgou, apenas informou que “o concerto de Megadeth no EVILLIVƎ Festival não se realizará” e que “o espetáculo de Marilyn Manson terá início às 22h30”, remetendo mais informações para “brevemente”.

A banda emitiu um comunicado mais tarde, oferecendo uma explicação para o sucedido. Numa mensagem divulgada através da conta oficial dos Megadeth no Instagram, o grupo justificou o cancelamento com “questões técnicas” que “fugiram” ao seu controlo — não explicitando de que problemas se tratava nem quando surgiram, visto que o palco já estava montado com o seu equipamento e com uma lona com o logo do conjunto.

Os Megadeth escreveram ainda estarem “consternados e frustrados” com o sucedido, dirigindo-se diretamente aos fãs para prometerem um regresso: “Estamos tão desapontados com esta situação como vocês. Esperamos regressar para vos darmos o espetáculo que merecem”.

A promessa de regresso é particularmente significativa dado que os Megadeth lançaram em fevereiro um álbum autointitulado, o 17.º e anunciado como o último da histórica carreira da banda, dando azo a uma digressão de despedida. A razão pela qual o grupo vai abandonar os palcos deve-se à condição médica do seu fundador e único membro fixo, o vocalista e guitarrista Dave Mustaine, que foi diagnosticado com contratura de Dupuytren, doença que afeta a mobilidade das mãos e vai impedi-lo de continuar a tocar.

Quando o cancelamento do concerto foi anunciado no palco, várias pessoas gritaram a exigir o dinheiro do bilhete de volta, não existindo ainda uma resposta oficial da promotora sobre essa situação. Tratando-se de um festival, a ausência de uma banda pode não dar direito a reembolso. Ainda assim, muitas pessoas saíram da sala insatisfeitas com a mudança de última hora. Na página de Instagram da Meo Arena, muitos fãs expressaram o seu desagrado e exigiram o dinheiro de volta, situação idêntica à conta oficial do EVILLIVƎ até ao momento em que foram desligados os comentários.

Depois de anunciado o cancelamento, o recinto perdeu uma parte significativa do público, encontrando-se a meia casa para o último concerto da noite, de Marilyn Manson. Antes tinham já atuado os Mastodon, os Converge, os The Gathering e os Imminence — sem registo de problemas técnicos de maior.

Marilyn Manson: o salvador?

Shock rocker na esteira de figuras como Alice Cooper e Iggy Pop, atreito a temáticas tabu e a incomodar as consciências mais puritanas, Marilyn Manson tornou-se nos anos 90 e 2000 como um dos grandes bodes expiatórios da cultura pop para os males sociais — especialmente no que concerne a violência cometida por jovens, sendo o mais infame de todos os exemplos o massacre de Columbine. Todavia, o cantor de 57 anos deixou de ser apenas uma figura artisticamente controversa a partir de 2021, momento em que foi acusado por diversas mulheres — entre elas, a sua ex-companheira e atriz Evan Rachel Wood — de instâncias de abuso sexual e violência doméstica. Uma investigação criminal de quatro anos não resultou em acusações formais, mas muito em parte porque uma porção significativa das queixas já tinha passado o prazo de prescrição.

Parece, portanto, inacreditável que, em 2026, tenha sido Brian Warner a figura a salvar “a honra do convento” para um festival, mas foi o que aconteceu nesta noite, com o artista e a sua banda a dar um excelente concerto. E é ainda mais notável que o cantor tenha sido recebido tão entusiasticamente pelo público que ainda se encontrava na Meo Arena, dado esteve em Portugal em novembro para um concerto no âmbito desta mesma digressão de apoio ao disco One Assassination Under God.