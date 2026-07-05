Uma organização não-governamental da Albânia denunciou que a polícia agiu com força para reprimir um protesto na quinta-feira contra um projeto turístico promovido por Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, na ilha albanesa de Sazan.

O projeto localiza-se num zona protegida no sul da Albânia.

O Comité de Helsínquia da Albânia (CHA) condenou a atuação policial durante uma manifestação realizada na quinta-feira, 02 de julho, em frente ao Parlamento nacional, na capital, Tirana.

A organização não governamental afirma ainda não isentar de responsabilidades certos “elementos violentos” que, refere, não integraram totalmente os protestos.

A manifestação resultou em, pelo menos, 18 detidos e nove agentes da polícia feridos em confrontos, que contrastam com o tom pacífico do protesto.

A Associação Albanesa de Jornalistas afirmou que muitos jornalistas, fotógrafos e operadores de câmara denunciaram terem sido atacados tanto por agentes da polícia como por manifestantes.

Num primeiro momento, a polícia começou a disparar gás lacrimogéneo sem avisar com tempo suficiente para a dispersão voluntária dos manifestantes e, de seguida, os agentes policiais agrediram pessoas que já tinham sido imobilizadas no chão e que, por isso, “não representavam qualquer ameaça”, descreveram os responsáveis da organização não-governamental presentes durante os incidentes em Tirana.