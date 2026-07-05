O rapper Plutonio vai atuar em junho do próximo ano no Estádio José Alvalade, do Sporting, em Lisboa, foi este domingo anunciado no final de uma corrida solidária que promoveu a favor das Aldeias de Crianças SOS.

O espetáculo, o primeiro que o Estádio José Alvalade acolhe desde 2009, está marcado para 05 de junho de 2027, foi anunciado no final da corrida, que começou no Parque Eduardo VII e cujo destino, a ‘casa’ do Sporting, não tinha sido previamente anunciado.

A corrida “Isto aqui não é um 5print”, com um percurso de cerca de cinco quilómetros, foi anunciada como incluindo a revelação de uma surpresa na meta.

A receita das inscrições, que esgotaram em pouco tempo, reverte a favor das Aldeias de Crianças SOS, “contribuindo para apoiar o trabalho desenvolvido pela instituição junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade”.

Plutonio, nome artístico de João Colaço, editou o primeiro álbum Histórias da minha life em 2013. Seguiram-se Preto e vermelho (2016), Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor (2019) — encarado como uma estreia, porque aconteceu num momento de grande sucesso entre fãs, como contou à Lusa em 2019 — e Ordem & Progresso (2023).

O álbum mais recente é Carta de Alforria, editado em 2024.

No ano passado, Plutonio esgotou duas datas na MEO Arena, em Lisboa, a maior sala portuguesa de espetáculos, apontando agora a um estádio de futebol.

Há cerca de um ano, o músico foi detido pela PSP após um concerto em Torres Vedras, mas libertado pouco depois. O próprio disse nas redes sociais que se tratava de uma “infração menor”, relacionada com acontecimentos de 2015, que não estava associada a crimes de “violência ou agressão”.

O antigo estádio de Alvalade, que o atual veio substituir, foi palco de vários concertos, a partir da década de 1980, tendo acolhido artistas e bandas como Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Guns N’ Roses, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Metallica e GNR.

O novo Estádio de Alvalade, inaugurado em 06 de agosto de 2003 e com capacidade para cerca de 52 mil pessoas, também acolheu concertos, mas muito menos do que o anterior, tendo o último, dos AC/DC, acontecido em 03 de junho de 2009.