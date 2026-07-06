Quase quatro em cada dez portugueses acreditam que a sua situação económica está pior comparando com há um ano, revela o barómetro DN/Aximage. Apenas 14% dos inquiridos dizem estar agora melhor.

Este barómetro, focado no custo de vida, mostra ainda que 63% dos inquiridos acreditam que o custo de vida continuará a aumentar até ao fim do ano. Há apenas 11% que consideram que a situação irá melhorar.

O barómetro cruza a identificação política com a perceção económica. Quase metade dos votantes do PS e do Chega consideram estar agora pior (ambos com 47%). Os valores crescem entre os eleitores do Livre (58%) e da CDU (72%). No caso do Bloco de Esquerda, ultrapassa os 80%, embora haja “reservas na interpretação dos dados” devido à dimensão da amostra, feita a 500 pessoas.

Já entre os eleitores da AD, apenas 21% consideram que a sua situação económica piorou. A maioria (57%) relata uma situação igual em relação a há um ano e 22% consideram que a sua situação económica melhorou.