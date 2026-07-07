Chegou na segunda-feira, foi apresentado na terça-feira. Jakub Kaminski, avançado polaco de 24 anos que estava no Colónia, é reforço do Benfica e já foi oficializado pelos encarnados, assinando até 2031 e colocando-se desde já às ordens de Marco Silva no Seixal. O jogador tinha sido recebido por Mário Branco no Aeroporto Municipal de Cascais, em Tires, e deixou desde logo algumas tímidas declarações sobre o futuro.

“Estou muito feliz por estar aqui. As minhas expectativas são muito boas e estou pronto para começar e mostrar as minhas qualidades. Espero que corra tudo bem hoje, para assinar contrato. O que sei do Benfica? Tudo”, atirou, entre alguns sorrisos. Jakub Kaminski custou 17 milhões de euros aos encarnados, que bateram a cláusula de rescisão do jogador, e também contava com o interesse dos alemães do RB Leipzig e dos ingleses do Brighton.

O polaco fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, sendo que o comunicado que o Benfica enviou à CMVM inclui um dado curioso e pouco comum: o Colónia resguardou uma mais-valia de 10% de uma futura venda do jogador, percentagem que sobe para 25% caso essa transferência aconteça ainda durante o atual mercado de verão. “Se o Benfica te chama, não pensas duas vezes. Foi muito fácil decidir, dar este passo na carreira, continuar a jogar na Europa e jogar num grande clube europeu. E, assim, o Benfica foi a melhor opção. Vamos ver como corre, mas vou dar o meu máximo para mostrar a minha qualidade dentro do campo”, disse Kaminski, nas primeiras declarações como jogador encarnado.

“Dá para ver a grandeza logo nas ruas, com muitos adeptos vestidos com a camisola do Benfica. Percebe-se que há muitos benfiquistas, não só em Lisboa, mas em todo o Mundo. Há muito apoio e também há pressão, mas, como jogador do Benfica, tenho de me adaptar. Quero ganhar títulos. É o que todos esperam do Benfica. É o que os adeptos querem, o que o clube quer, e nós temos de nos adaptar a esta pressão. Temos de lutar por títulos. Apoiem-nos, porque vamos lutar, eu vou lutar, muito pelo clube. Vou fazer tudo para dar o meu melhor e quero mostrar isso dentro de campo”, acrescentou.

????️ As primeiras palavras de Jakub Kamiński de vermelho e branco! pic.twitter.com/ku81NYPOPA — SL Benfica (@SLBenfica) July 7, 2026

Nascido em 2002 em Ruda Slaska, no sul da Polónia, o avançado começou a carreira no local Szombierki Bytom antes de integrar a formação do Lech Poznan, onde se estreou na equipa principal em setembro de 2019 e com apenas 17 anos. Depois de três épocas nos polacos, com 16 golos em mais de 100 jogos e a conquista de um Campeonato, assinou pelo Wolfsburgo e passou três temporadas na Bundesliga quase sempre como suplente utilizado. Foi emprestado ao Colónia em 2025, mantendo-se na Bundesliga, e os alemães pagaram mais de cinco milhões de euros no início do verão para ficarem com o jogador a título definitivo, encaixando agora os tais 17 que o Benfica decidiu dar.

Internacional pela Polónia em mais de 30 ocasiões e tendo estado no Mundial 2022 no Qatar, Jakub Kaminski chega ao Benfica para concorrer com Andreas Schjelderup pelo corredor esquerdo do ataque, ainda que também possa atuar do outro lado ou até nas costas da referência ofensiva. Com 1,79 metros, não é propriamente um prodígio no duelo individual e não marca muitos golos, mas distingue-se pela facilidade na condução com bola e foi o quarto jogador que mais quilómetros correu no último ano na Bundesliga.

Jakub Kaminski é assim o terceiro reforço do Benfica neste verão, juntando-se a Clément Lenglet, central de 31 anos que chegou do Atl. Madrid para substituir Nicolás Otamenti, e ainda Gabriel Índio, jovem central brasileiro que estava no Athletic-MG e que só pode ser oficialmente apresentado quando completar 18 anos, no fim deste mês de julho, apesar de já estar a trabalhar no Seixal há várias semanas.