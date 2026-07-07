Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram esta terça-feira um ataque que alegadamente provocou a morte de cinco militares moçambicanos em Macomia, província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

A reivindicação, feita através dos canais de propaganda do Estado Islâmico e não confirmada oficialmente, refere que o ataque aconteceu na segunda-feira na floresta de Catupa, no distrito de Macomia, área em que está localizada uma importante base militar, palco de recorrentes ataques e ocupação por estes grupos de insurgentes.

Acrescenta que no ataque foram utilizados “diversos tipos de armas” e que “o confronto resultou na morte de cinco militares, na captura de um sexto e na apreensão das suas armas”.

Rica em gás, a província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado a 5 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.

A organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês) registou 11 eventos violentos nas duas primeiras semanas de junho na província moçambicana de Cabo Delgado, todos envolvendo extremistas do Estado Islâmico, que provocaram oito mortos, elevando para 6.632 os óbitos desde 2017.

De acordo com o último relatório da ACLED, com dados de 1 a 14 de junho, dos 2.408 eventos violentos registados desde outubro de 2017, quando começou a insurgência armada em Cabo Delgado, 2.224 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).

O Presidente moçambicano anunciou a 2 de julho a transferência do Comando do Teatro Operacional Norte de Pemba para Mocímboa da Praia, para reforçar a coordenação militar e aproximar as operações das principais zonas de combate ao terrorismo em Cabo Delgado.

“Tomámos a decisão de transferir o Comando do Teatro Operacional Norte de Pemba para aqui, em Mocímboa da Praia, para estarmos mais próximos do centro das operações e do núcleo do combate aos terroristas. A partir daqui estamos mais próximos de Palma, Macomia, Quissanga e dos restantes distritos da zona norte”, disse Daniel Chapo, após uma visita de trabalho ao Teatro Operacional Norte.

Segundo o chefe do Estado, a instalação do Centro de Operações em Mocímboa da Praia permitirá uma resposta mais rápida às ameaças terroristas e reforçará a coordenação das operações militares na zona norte da província, a mais afetada pelos ataques de grupos rebeldes.

“Mocímboa da Praia já se transformou no centro de operações do Teatro Operacional Norte. Queremos continuar a desferir golpes cada vez mais fortes contra os terroristas até colocarmos definitivamente fim ao terrorismo”, afirmou.

Daniel Chapo reiterou o compromisso do Governo de continuar a reforçar as capacidades das Forças de Defesa e Segurança (FDS), através de investimentos em infraestruturas, logística, equipamento e formação.

“Vamos investir na construção das nossas infraestruturas, no centro de operações em Mocímboa da Praia, no equipamento, na logística, na formação e em tudo o que for necessário para termos Forças de Defesa e Segurança cada vez mais fortes”, declarou.

O Presidente acrescentou que a melhoria da segurança em Cabo Delgado está a favorecer o regresso dos grandes investimentos, apontando a retoma do projeto da TotalEnergies, a decisão final de investimento do Coral Norte e a expectativa de aprovação, ainda este ano, do projeto da ExxonMobil.

“O projeto da Total foi retomado, assinámos a decisão final de investimento [FID, na sigla em inglês] do Coral Norte e esperamos assinar ainda este ano a FID do projeto da ExxonMobil. Estes avanços demonstram que a situação de segurança melhorou”, afirmou.