Depois de Agustina, Camões, Pessoa e Saramago, chegou a vez de Florbela, Torga e Cesário serem lançados para o Espaço. Os três satélites desenvolvidos pela Lusospace descolaram a bordo da Falcon 9, da SpaceX, pelas 8h12 desta terça-feira, para reforçar as operações da constelação Lusíada, que agora passa a contar com oito dispositivos em órbita terrestre.

Estes satélites, batizados em honra destes três autores portugueses, vão seguir integrados no veículo italiano ION, que transporta e distribui satélites em diferentes pontos da órbita da Terra. Quando forem ejetados desta espécie de autocarro espacial, Florbela, Torga e Cesário — os nomes dos satélites — vão juntar-se aos restantes cinco que já estão nas posições corretas para dar início ao projeto do “Waze dos oceanos”, como descreve a empresa portuguesa num comunicado enviado às redações.

“O projeto acaba por alicerçar a aplicação na empresa de várias melhorias de processos promovendo a sua eficiência e controlo, aumentando assim a sua produtividade. Os restantes satélites que irão compor a constelação de 12 unidades encontram-se a ser produzidos e estão equipados com tecnologia avançada AIS (Automatic Identification System) e VDES (VHF Data Exchange System), que irá revolucionar as comunicações marítimas globais, desde vigilância e segurança a operações de busca e salvamento, passando pela digitalização da navegação”, lê-se no documento.

O Waze dos oceanos terá aplicações tanto civis como militares, como explicou ao Observador o CEO da empresa nesta reportagem publicada dias antes do lançamento do primeiro satélite da constelação, em janeiro de 2025. O PoSat-2 não foi apenas o primeiro satélite comercial português. Foi aquele que abriu as portas para a primeira constelação portuguesa no Espaço, que contará com 12 dispositivos a circular na órbita da Terra, com informações sobre localização e tipologia dos navios a circular nos oceanos, facilitando a comunicação náutica mas também a segurança marítima.

Apesar de serem transportados dentro de um veículo italiano, que por sua vez segue a bordo de um foguetão norte-americano, da empresa de Elon Musk, estes três satélites, que homenageiam Florbela Espanca, Miguel Torga e Cesário Verde, foram criados de raiz em Portugal, “por uma equipa totalmente composta por portugueses”. “Esta constelação representa uma evolução estrutural para a segurança marítima global e reforça o papel de Portugal como impulsionador de tecnologia espacial de ponta”, afirma a Lusospace.