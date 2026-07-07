A Universidade de Lisboa (ULisboa) vai investir 900 mil euros até 2029 no desenvolvimento de soluções para enfrentar a escassez e a poluição da água, a gestão sustentável e os desafios hídricos ligados às alterações climáticas.

Chamado “Colégio da Água”, o projeto foi esta terça-feira apresentado em Lisboa e consiste numa plataforma que junta ciência, inovação, empresas e formação avançada, no âmbito do projeto Wise (Water Innovation, Science and Education, programa científico da ULisboa) e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

O “Colégio da Água” junta investigadores, docentes, estudantes, empresas, entidades públicas e organizações da sociedade civil, para “transformar conhecimento científico em soluções aplicáveis, capazes de gerar impacto económico, ambiental e social”, dizem em comunicado a ULisboa e a Fundação Gulbenkian.

Através do projeto vão testar-se soluções na área da água, vai haver incubação e aceleração de tecnologias e startups dedicadas ao setor da água, e vão criar-se programas de formação destinados a estudantes, profissionais e organizações.

O “Colégio da Água” pretende reforçar a capacidade de Portugal para desenvolver conhecimento, tecnologia e talento para responder aos desafios do setor, dizem as duas entidades.