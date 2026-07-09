Deu nas vistas no encontro frente a Cabo Verde, em Miami, voltou a ser protagonista na partida diante do Egito, em Atlanta. Vestido a rigor com a camisola da Argentina do filho Giulio, e com a mulher Carla Pereyra a ser também o foco das câmaras pelas rezas que vai fazendo ao longo da partida, Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid, tornou-se um dos hinchas mais conhecidos nos duelos da campeã mundial nesta fase final, nos Estados Unidos. Muitos jogadores dos colchoneros estão na prova, a começar pelo filho, outros foram de férias depois de serem eliminados, todos estão ainda na antecâmara do início da pré-temporada. No entanto, em Espanha, a realidade é diferente. Trabalha-se e trabalha-se bem. Agora, com resultados à vista.

Já depois de ter garantido a contratação de Alejandro Grimaldo ao Bayer Leverkusen por 22 milhões de euros, naquela que é um regresso a Espanha do antigo lateral do Benfica formado no Barcelona, o conjunto da capital conseguiu fechar outra das prioridades neste mercado: um médio centro, com características mais defensivas, de recuperação e interceção, e com capacidade de liderança. O perfil apontava de imediato para um nome, o mesmo que ainda foi tentado sem uma oferta oficial em janeiro. Agora, à terceira tentativa nas negociações levadas a cabo nos últimos dias, tudo chegou a bom porto com o Sporting por Hjulmand.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, o acordo obtido entre as partes fez com que o médio viajasse de imediato para Madrid, onde vai realizar exames esta tarde com os responsáveis do Atlético. Tudo aponta para que a confirmação do negócio chegue nas próximas horas, ou no decorrer desta sexta-feira, com o Sporting a chegar à baliza de valores que pretendia (e que tinha comunicado ao jogador e representantes, após um “acordo” ainda no último verão para que saísse em 2026): 40 milhões de euros fixos e mais cinco milhões de euros variáveis por rendimento desportivo. Ao longo da última semana, o Atl. Madrid começou as negociações nos 30 milhões, ainda aumentou para 35 milhões com um bónus maior mas chegou à fasquia.

Desta forma, e não considerando a saída de Geovany Quenda que entrou em exercícios anteriores (o jogador esteve em Alvalade na última temporada cedido por empréstimo), o Sporting realiza a primeira grande venda deste mercado de transferências, que promete esboçar um “novo ciclo” no núcleo duro dos leões comandados por Rui Borges. Francisco Trincão, que está agora de férias depois da eliminação de Portugal nos oitavos do Mundial, deverá ser a próxima grande venda, por valores acima do capitão. Ainda assim, e admitindo que possa sair este verão, o Sporting pretende aproximar ao máximo o montante dos 60 milhões de euros que o esquerdino tem como cláusula de rescisão. O Al Ahli, da Arábia Saudita, encontra-se na pole position. A par do internacional, também Pedro Gonçalves, que tem treinado em Alcochete desde o início da pré-época, pode ainda sair, havendo ainda esse cenário de possível venda de um central caso surja uma proposta vantajosa por Gonçalo Inácio ou Ousmande Diomande, outros dois jogadores que marcaram presença no Mundial.

Em contraponto, a última posição que faltava ainda reforçar nesta fase inicial em Alvalade está praticamente fechada: Jesse Derry, extremo internacional inglês que é internacional Sub-19 e fez a estreia na última época no conjunto principal do Chelsea, vai chegar nos próximos dias para assinar pelo Sporting um contrato válido por apenas um ano e sem cláusula de compra. Há muito referenciado pelo departamento de scouting, os verde e brancos aproveitaram a boa relação institucional com os londrinos para assegurarem a contratação do ala, que antes de rumar a Lisboa renovou o seu vínculo com os blues. A ideia passa por ganhar minutos antes de regressar a Stamford Bridge para assumir papel de destaque na equipa agora comandada por Xabi Alonso, com a vantagem para os leões de o ordenado continuar a ser pago pela formação inglesa.