Dois homens ficaram em prisão preventiva após terem sido detidos por suspeita de tráfico de droga, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, e incumprirem “reiteradamente” as medidas de coação impostas pelo Tribunal, anunciou a PSP.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores, os dois homens, de 32 e 41 anos de idade, foram detidos em maio, através da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Ribeira Grande, no âmbito de uma investigação sobre tráfico de estupefacientes.

Após a detenção, os homens ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentação periódica na Esquadra da PSP da Ribeira Grande, proibição de contacto entre si e interdição de frequentar locais no concelho associados ao tráfico e consumo de droga, informou a PSP.

No entanto, no decurso da investigação, “foi possível apurar que ambos incumpriram, reiteradamente, as medidas de coação impostas, designadamente através da falta às apresentações periódicas, da manutenção de contactos entre si e da continuação da frequência de locais associados ao tráfico e ao consumo de estupefacientes”.

Na investigação, foram recolhidos “fortes indícios de que os suspeitos continuavam a dedicar-se à atividade de tráfico de estupefacientes, procedendo à venda de heroína e de matéria sintética, substâncias que vieram a ser apreendidas […], juntamente com quantias monetárias alegadamente provenientes da atividade criminosa e diversos objetos com interesse probatório”, indicou.

Os detidos foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, acrescentou a PSP.