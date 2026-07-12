Tem sido um dos grandes protagonistas do Tour e continua a fazer estragos. O brutal calor que se tem feito sentir em França e um pouco por toda a Europa nas últimas semanas tem tornado a Volta a França ainda mais exigente, com vários ciclistas a sublinharem a dificuldade acrescida causada pelas temperaturas a rondar os 40º nas regiões por que a comitiva tem passado. E este domingo, naturalmente, não era exceção.

Com as previsões a apontarem novamente para um dia de calor extremo em Corrèze, no interior de França, a organização do Tour decidiu encurtar a distância da nona etapa em cerca de 30 quilómetros: ou seja, a etapa deste domingo passava dos 185,5 para os 154,6 quilómetros, com os ciclistas a saltarem a secção inicial e as primeiras subidas a Puy Boubou e Côte de Lagleygeolle, entrando diretamente no percurso original a partir de Lanteuil.

Ainda assim, a ligação de mais de 150 quilómetros entre Malemort e Ussel mantinha-se uma verdadeira montanha-russa, com várias subidas exigentes em pleno Maciço Central e passagens míticas por Suc au May ou Mount Bessou. A última subida aparecia a 16 quilómetros da meta, em Côte des Gardes, seguindo-se 14 quilómetros rápidos e mais lineares que privilegiavam a vitória de uma eventual fuga.

Um contexto que encaixava no fim de uma entusiasmante primeira semana de Tour. Tadej Pogacar deu o primeiro murro na mesa em Les Angles, com uma vitória dominadora que lhe permitiu chegar pela primeira vez à camisola amarela — que perdeu no dia seguinte para Torstein Traaen, em Foix, num dia em que Mads Pedersen ganhou ao sprint. Ainda assim, e tal como era expectável, o esloveno da UAE Emirates respondeu no Tourmalet, na primeira grande jornada de alta montanha pelos Pirenéus, e reconquistou a camisola amarela enquanto cavou uma vantagem de mais de dois minutos para Jonas Vingegaard. Entretanto, Tim Merlier apareceu e venceu duas etapas seguidas, sexta-feira e sábado, dias que em nada beliscaram a luta pela classificação geral.

???? Water bottles for everyone in the breakaway! ???? Bidons pour tout le monde dans l'échappée ! Merci à la moto fraicheur ! #TDF2026 pic.twitter.com/fdKvTj7DEu — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

???? The battle continues between the leading quartet and the peloton! They’re still 40 seconds ahead with 6km to go. ???? Le bras de fer continue entre le quatuor de tête et le peloton ! Toujours 40'' d'avance à 6km de l'arrivée.#TDF2026 pic.twitter.com/mqWQ6MxcnX — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

Um dado que acabou por merecer elogios de Tadej Pogacar. Este sábado, depois de mais uma vitória de Tim Merlier sem impacto na classificação geral, o esloveno mostrou-se satisfeito por todos os candidatos ao top 10 estarem a preferir manter-se seguros quando os sprints são lançados nas etapas com esse perfil. “Por agora está tudo a correr bem, não posso queixar-me. Ontem e hoje foram dias mais fáceis, o que foi bom depois do Tourmalet e depois de dias com tanto calor. Parece que há uma espécie de acordo entre os candidatos à classificação geral, ficamos lá atrás, mantemos a calma, é muito menos stressante. Existe sempre a possibilidade de quedas, mas acho que temos gerido muito bem. Portanto, obrigado a todos os candidatos por esse respeito. Até aqui tem sido um dos Tours mais prazerosos, excluindo o calor”, atirou.

Numa etapa que teve fugas praticamente desde o início, entre grupos da frente, grupos perseguidores e um pelotão onde Tadej Pogacar estava que nunca se manteve a muito mais do que um minuto da liderança, Tobias Johannessen, Tom Pidcock, Alex Baudin e Mathieu van der Poel acabaram por distanciar-se antes da subida ao Mount Bessou, garantindo desde logo que a vitória estaria no quarteto.

No fim, Van der Poel foi o mais rápido na chegada ao sprint que só começou nos derradeiros 300 metros e ganhou em Ussel, alcançando a terceira vitória da carreira no Tour, seguido de Johannessen e Pidcock. Já Pogacar, que cruzou a meta em 11.º e dentro de um pelotão que terminou a etapa quase colado ao grupo da frente, teve mais um dia tranquilo e de absoluta competência, mantendo a camisola amarela com mais de dois minutos de vantagem para Jonas Vingegaard.