O presidente do PS nos Açores, Francisco César, exigiu esta segunda-feira esclarecimentos à ANA sobre os concursos para serviços de socorro nos aeroportos da região, que colocam em causa a sustentabilidade das associações de bombeiros ao apresentarem “exigências desproporcionadas”.

“Depois de anos a protegerem passageiros, trabalhadores e infraestruturas aeroportuárias, os bombeiros enfrentam agora concursos com exigências desproporcionadas, falta de transparência e o risco de perderem receitas fundamentais para a sua sustentabilidade”, afirmou o socialista, citado numa nota de imprensa.

O também deputado na Assembleia da República adiantou que o PS vai “exigir esclarecimentos e responsabilidades” à ANA – Aeroportos através de “iniciativas” parlamentares.

“A ANA tem de explicar o que pretende fazer e garantir que não coloca em causa a segurança aeroportuária”, afirmou.

Na sequência de uma reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Ponta Delgada, o PS nos Açores alertou que as exigências da concessionária aeroportuária podem “colocar em causa uma importante fonte de financiamento para as corporações”.

Os “novos concursos exigem garantias bancárias elevadas, um seguro de responsabilidade civil no valor de cinco milhões de euros e novos encargos com formação e equipamentos”.

Os novos critérios incluem, também, cláusulas de rescisão, o que “cria uma profunda instabilidade para as corporações”, alerta o PS dos Açores, referindo que os custos para cumprir as exigências “poderão ascender a 12 a 15 milhões de euros ao longo de cinco anos”.

O presidente dos socialistas açorianos defendeu a necessidade de “reforçar a sustentabilidade financeira das corporações de bombeiros” através de um “novo modelo de apoio às associações humanitárias” da região.

“Os bombeiros não podem estar sempre a salvar-nos enquanto ninguém os salva a eles. Têm de saber que, nesta luta, podem contar connosco”, reforçou o socialista.