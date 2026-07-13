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Sam Neill, protagonista de Jurassic Park e ator de O Piano, morre aos 78 anos

Morte do neozelandês foi anunciada pela família na sua página de Instagram. Neill fez parte dos elencos de Jurassic Park e O Piano. Primeiro-ministro da Nova Zelândia recorda-o como "um dos grandes".

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Família lamenta "perda repentina e inesperada", revelando que Neill continuava livre de um cancro diagnosticado em 2023

Getty Images for AFI

Família lamenta "perda repentina e inesperada", revelando que Neill continuava livre de um cancro diagnosticado em 2023

Getty Images for AFI

O ator Sam Neill morreu esta segunda-feira aos 78 anos. A morte foi anunciada pela família nas redes sociais. O neozelandês destacou-se nos filmes O Piano, Jurassic Park e na série Peaky Blinders. “É com imensa tristeza que a whānau [família extensa] de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, na Austrália”, lê-se no post de Instagram na página de Neill.

“Sam estava rodeado pela família e morreu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida”, lê-se ainda na nota, referindo que “a perda foi repentina e inesperada”.

Em 2023, Neill revelou publicamente que tinha sido diagnosticado com um tipo agressivo de linfoma não Hodgkin. Em abril deste ano, anunciou que estava em remissão. É a própria família a informar que o ator continuava “livre do cancro”.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, escreveu na rede social X que “Sam Neill foi um dos grandes”. “Começou quando mal existia uma indústria cinematográfica neste país. Por mais de cinquenta anos, levou histórias da Nova Zelândia a todo o mundo e o seu talento ajudou a transformar a nossa indústria cinematográfica no que ela é hoje”, acrescentou.

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