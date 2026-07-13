Sam Neill, protagonista de Jurassic Park e ator de O Piano, morre aos 78 anos

O ator Sam Neill morreu esta segunda-feira aos 78 anos. A morte foi anunciada pela família nas redes sociais. O neozelandês destacou-se nos filmes O Piano, Jurassic Park e na série Peaky Blinders. “É com imensa tristeza que a whānau [família extensa] de Sam Neill partilha a notícia do seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, na Austrália”, lê-se no post de Instagram na página de Neill.
“Sam estava rodeado pela família e morreu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida”, lê-se ainda na nota, referindo que “a perda foi repentina e inesperada”.
Em 2023, Neill revelou publicamente que tinha sido diagnosticado com um tipo agressivo de linfoma não Hodgkin. Em abril deste ano, anunciou que estava em remissão. É a própria família a informar que o ator continuava “livre do cancro”.
O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, escreveu na rede social X que “Sam Neill foi um dos grandes”. “Começou quando mal existia uma indústria cinematográfica neste país. Por mais de cinquenta anos, levou histórias da Nova Zelândia a todo o mundo e o seu talento ajudou a transformar a nossa indústria cinematográfica no que ela é hoje”, acrescentou.
Sir Sam Neill was one of the greats.
He started out when there was barely a film industry in this country to speak of. For more than fifty years he took New Zealand stories to the world and his talents helped make our film industry into what it is today – one of our greatest…
— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 13, 2026