A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Riachos e Mato Miranda, no distrito de Santarém, foi retomada nas duas vias por volta das 12h, depois de ter estado interrompida devido ao atropelamento de dois cavalos, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo disse à agência Lusa que o atropelamento dos cavalos se deu às 8h42 naquela linha que liga Lisboa ao Porto, numa zona de campo perto da estação ferroviária de Riachos, no concelho de Torres Novas, levando então à interrupção da circulação entre aquela estação e Mato Miranda, já no concelho da Golegã.

De acordo com a Proteção Civil, os dois animais envolvidos no incidente morreram. Inicialmente, fora dada a indicação de haver três animais, o que não foi confirmado pelos elementos que se deslocaram ao local do acidente.

Segundo a mesma fonte, não há registo de feridos entre os ocupantes do comboio envolvido.

Às 12h, a CP — Comboios de Portugal informou na rede social Facebook que o serviço ferroviário foi retomado nas duas vias.

No local estiveram elementos dos bombeiros, da GNR, das Infraestruturas de Portugal (IP) e o veterinário municipal. Pelas 11h15, as operações mobilizavam ainda 17 operacionais apoiados por sete veículos.