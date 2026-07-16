O combate ao incêndio rural que deflagrou, esta quinta-feira, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, entrou em fase de resolução, com a Estrada Nacional (EN) 351 a reabrir ao trânsito, adiantou à Lusa a proteção civil.

Após ter sido encerrada por precaução, para garantir a movimentação de meios para combate ao fogo, a EN 351 voltou a estar disponível para a circulação rodoviária, esclareceu fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

A estrada foi encerrada entre a freguesia de São Pedro de Esteval e o IC-8, após o alerta para o incêndio rural, que deflagrou numa zona de mato próxima da localidade de Murteira, ter sido dado às 14:56.

Às 23h11, encontravam-se no local 289 operacionais e 92 viaturas, sem auxílio de meios aéreos.

O teatro de operações chegou a reunir 332 operacionais, apoiados por 97 viaturas e 11 meios aéreos, às 19:44.