O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, afirmou esta sexta-feira que o PS não vai bloquear uma Comissão Parlamentar de Inquérito aos exames nacionais, considerando que o ministro da Educação está numa “categoria de inimputabilidade política” porque não assume qualquer responsabilidade. O líder socialista disse ainda que há milhares de alunos sem notas, devido a falhas graves na correção dos exames.

“Nós não bloquearemos a Comissão de Inquérito. Na terça-feira estará o ministro na Assembleia da República, aguardamos pelas explicações que vai dar e admitimos que, em sede de comissão de educação, possam ser desenvolvidos instrumentos de escrutínio de todo este processo”, disse o líder do PS na noite desta sexta-feira, em entrevista à SIC Notícias.

José Luís Carneiro foi questionado sobre os problemas com a correção dos exames nacionais e o que fará o PS em relação a uma comissão de inquérito, cuja proposta de constituição já deu entrada no parlamento pela mão do BE. “Mas há algo que nós já sabemos: é que o ministro da Educação decidiu avançar com um processo que tinha dado falhas no ano passado, quando se fez o teste. Aquilo que sempre defendemos é que se deve testar e deve haver planos de contingência”, criticou.

O líder do PS foi questionado sobre uma afirmação, no debate do estado da nação de quinta-feira, do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, que disse a Fernando Alexandre que, como defensor da meritocracia, sabe que já não devia ser ministro da Educação.

“O ministro da Educação acabou de passar para a categoria dos ministros que não assumem responsabilidades políticas neste Governo. O que significa que o primeiro-ministro tem o dever de assumir a sua responsabilidade política por quem convidou e por quem mantém no Governo. Estão quase que numa categoria de inimputabilidade política porque não assumem quaisquer responsabilidades”, condenou. Para Carneiro, isto já acontecia na saúde e agora acontece também na educação.

Milhares de alunos não têm classificação dos exames devido a falhas graves, diz Carneiro

“Aquilo que disse o líder parlamentar foi algo que todos compreendem. Sendo o ministro um defensor do mérito e da meritocracia, se fôssemos aplicar esse seu critério àquilo que se tem passado com os exames, ele não mereceria estar no lugar em que estava naquele dia na Assembleia da República”, referiu. Segundo o líder do PS, Fernando Alexandre voltou a “responsabilizar todas as outras partes” e não assumiu a “sua própria responsabilidade política por aquilo que se passou”.

O secretário-geral do PS disse ter informação de que são milhares — e não centenas, como dissera esta noite o ministro da Educação — os alunos que não têm acesso às notas dos exames, classificadas como “suspensas”. José Luís Carneiro diz que foram detetadas “falhas graves” nesses casos.

“Tenho reporte do país de que não serão algumas centenas [de alunos com nota suspensa], serão alguns milhares de jovens cujas classificações não serão afixadas porque foram detetadas falhas graves. O ministro não quis relatar as falhas. Trata-se de folhas de continuação que não apareceram, folhas de continuação com caligrafias distintas e de haver itens que foram classificados e outros que não foram classificados”, detalhou o líder socialista, classificando as falhas como sendo de “uma grande gravidade, desde logo porque há uma desigualdade nas condições de acesso e de conhecimento da classificação dos alunos, o que significa que estamos a criar uma desigualdade nas condições de acesso ao ensino superior”.

“Isto é inaceitável”, acusou.