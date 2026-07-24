Rui Costa está na 'lista negra' do Banco de Portugal por incumprimento em projeto imobiliário de 45 milhões de euros

O Observador contactou a 10 Invest, confrontando-a por escrito com todas as informações que constam desta peça, nomeadamente a situação de incumprimento da empresa e de Rui Costa. Fonte oficial da sociedade começa por esclarecer que “não houve lugar a qualquer execução de hipoteca no âmbito da sua relação com o Banco Montepio”, garantindo ainda que “a relação com esta instituição bancária [Banco Montepio] tem decorrido dentro da normalidade, no quadro da gestão corrente de um projeto imobiliário desta dimensão”.

A mesma fonte sublinha que “as garantias prestadas ao Banco Montepio ultrapassam largamente o valor do crédito em causa, assegurando de forma robusta a posição da instituição financeira”.

A mesma fonte não desmentiu a situação de incumprimento, como também nada disse sobre um acordo com o Banco Montepio para pagar os créditos vencidos — e que justificam a inscrição do ex-jogador na ‘lista negra’ da Central de Responsabilidades de Crédito.

Ao que o Observador apurou, Rui Costa está a tentar renegociar a sua dívida e o respetivo pagamento com o Banco Montepio. Mesmo que chegue a acordo, os créditos inscritos na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal não deixarão de ter automaticamente o status de incumprimento. Tal só acontecerá após um determinado prazo. (ver infobox “Se chegar a acordo com o Montepio, a situação de Rui Costa fica automaticamente regularizada?”)

Se chegar a acordo com o Montepio, a situação de Rui Costa fica automaticamente regularizada? ↓ Mostrar ↑ Esconder Não. Mesmo que regularize ou renegocie a dívida, a atualização no Banco de Portugal não é imediata, pois exige que o Banco Montepio processe e reporte os novos dados ao regulador. Estar registado em incumprimento impede a concessão de novos créditos. Contudo, se a dívida já estiver liquidada ou a situação resolvida, Rui Costa pode contornar o bloqueio sem ter de esperar pela atualização do regulador: basta solicitar ao Banco Montepio uma declaração que ateste a regularização da situação do cliente.

Um empreendimento com problemas financeiros e o incumprimento que começou em maio

O empreendimento da 10 Invest — o “10” é uma alusão ao número da camisola que Rui Costa costumava usar enquanto jogador de futebol quer nos clubes por onde passou, quer na Seleção Nacional — já tinha estado numa polémica por ter levado Luís Mendes, antigo vice-presidente do Benfica, a colocar uma ação judicial para tentar recuperar cerca de 500 mil euros que tinha emprestado à empresa de Costa por falta de liquidez do promotor pelo empreendimento denominado “Dream Living”.

Quando a notícia foi dada em abril pela revista Sábado, já Luís Mendes tinha saído do Benfica em rutura com Rui Costa. E o problema judicial também já tinha sido resolvido, tendo o líder benfiquista pago a sua dívida.

Em reação, a empresa ligada a Rui Costa enviou um comunicado às redações para desmentir a existência de dificuldades financeiras, assegurando que mantinha a sua atividade plenamente regular.

“Importa sublinhar que a 10 Invest mantém a sua atividade plenamente regular, com estabilidade operacional e financeira, continuando a cumprir escrupulosamente todos os seus compromissos contratuais e financeiros, como sempre aconteceu”, consta do comunicado.

Contudo, os problemas financeiros da empresa 10 Invest para concluir o empreendimento já vêm de longe (desde a altura da pandemia de Covid-19) e persistiram.

Relativamente aos atrasos na construção, que motivaram os processos judiciais, a promotora justificou-os com “constrangimentos operacionais no ritmo de execução, comuns no setor da construção”, garantindo tratar-se de uma situação que lamentava, mas que estava já em processo de regularização com a máxima rapidez possível. Apenas uma parte minoritária das frações foi efetivamente entregue aos proprietários.

Ao que o Observador apurou, o incumprimento bancário começou em maio deste ano. É verdade que já terá amortizado cerca de sete milhões de euros, mas o capital em dívida fixa-se atualmente em cerca de 14 milhões de euros. Com os juros de mora e os encargos, a responsabilidade total perante o Banco Montepio supera os 15 milhões de euros.

É por esta razão que o nome do empresário foi parar à ‘lista negra’ do Banco de Portugal — a base de dados do regulador que reúne a informação prestada pelas instituições financeiras sobre os empréstimos concedidos e assinala casos de irregularidades. E na qual Rui Costa surge sinalizado com perfil de risco devido a crédito vencido.